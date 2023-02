Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir annuncerà alla stampa che Yilmaz è il padre biologico di Adnan. Se in un primo momento sembrerà fare la cosa giusta, successivamente lancerà una frecciatina dicendo che, nonostante tutto, il vero padre del bambino rimane lui. Yilmaz, stanco del suo comportamento, si intrufolerà a Villa Yaman, e senza il consenso di Züleyha prenderà Adnan e lo porterà via.

L'incontro tra la famiglia Fekeli e quella Yaman

Secondo Hünkar e Fekeli le rispettive famiglie dovrebbe incontrarsi per trovare un punto d'incontro e per mettere la parola fine ai continui conflitti, visto che molto spesso, a causa delle uso di armi, si rischia la tragedia.

Le due famiglie, così, si incontreranno e il primo a prendere la parola sarà Fekeli, che sottolineerà quanto sia importante che le due famiglie vadano d'accordo, visto che in gioco c'è anche la vita di tre bambini.

Visto che Züleyha e Demir, e Yilmaz e Müjgan litigano sempre, per Fekeli e Hünkar la soluzione giusta può essere solo una: il divorzio. Solo così la continua sofferenza di alcuni potrebbe avere una fine. Müjgan chiarirà che non ha alcuna intenzione di divorziare da Yilmaz. Anche quest'ultimo sarà dello stesso avviso, precisando che non ha intenzione di farlo per il bene del figlio. Nemmeno Demir e Züleyha vorranno divorziare, anzi quest'ultima lascerà l'incontro in quanto stufa dei continui litigi.

La conferenza stampa di Demir

Per evitare che sorgano dei pettegolezzi in merito alla paternità di Adnan, Demir convocherà la stampa per dichiarare che Yilmaz è il padre biologico del bambino. Spiegherà proprio tutta la vicenda: Yilmaz e Züleyha si sono presentati a Çukurova come fratelli, e Demir si è innamorato della giovane in quanto non era a conoscenza della verità.

Tutti ascolteranno le parole di Demir, compreso Yilmaz, anche quando dirà: "Nonostante tutto Adnan resta mio figlio. Anche se Yilmaz è il padre biologico, io sono il vero padre". Yilmaz contrattaccherà: "Hai obbligato Züleyha a sposarti con la forza". Demir, però, ammetterà che se avesse saputo che era una donna fidanzata, non si sarebbe mai messo in mezzo.

La fuga di Yilmaz insieme ad Adnan

Durante la conferenza stampa Yilmaz minaccerà di portare via il figlio e così farà. Approfittando della presenza dei giornalisti, entrerà a Villa Yaman passando per la cucina, e senza il consenso di Züleyha prenderà in braccio il bambino e lo porterà via.

L'unica a vederlo sarà Saniye, ma la donna non se la sentirà di fare la spia, alla fine è il vero padre del bambino. Come reagirà Züleyha quando scoprirà che Yilmaz le ha portato via il piccolo Adnan?