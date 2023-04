Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, andrà in scena una trappola tesa da Fekeli e Demir nei confronti di Fikret. Il ragazzo si è nascosto dopo l'attentato incendiario alla stalla di Villa Yaman e i due vorranno smascherarlo.

Demir spara a Fekeli

Nelle prossime puntate Demir e Fekeli avranno un'accesa discussione per strada, a cui assisteranno diversi abitanti di Çukurova. Fekeli gli darà del codardo facendolo arrabbiare molto, al punto che Demir prenderà la pistola e sparerà a Fekeli. Quest'ultimo cadrà a terra privo di sensi, e sarà in bilico tra la vita e la morte.

L'oggetto della discussione sarà Fikret e l'incendio che quest'ultimo ha appiccato nella stalla di Villa Yaman. Demir sparerà a Fekeli solamente perché l'uomo non si scuserà di quel "codardo" di troppo.

Züleyha scopre cosa ha fatto il marito

Züleyha si troverà a fare delle commissioni in città e a un certo punto scoprirà per caso quanto accaduto. Rimarrà sotto shock e non potrà crederà che il marito si sia reso nuovamente protagonista di un atto così violento. In più Demir sa benissimo che è molto affezionata a Fekeli, visto che è il padre di Yilmaz.

Sconvolta andrà subito a cercare il marito negli uffici dell'azienda di famiglia, ma non lo troverà, così si recherà nell'ospedale di Çukurova per avere qualche notizia in merito su Fekeli, ma si troverà davanti a un fatto insolito.

Dopo aver raccontato a Ümit quanto accaduto, Züleyha scoprirà che Fekeli non è stato ricoverato in ospedale. Dove l'avranno portato? La situazione si farà sempre più strana, visto che nessuno saprà dire dove si trovino sia Demir che Fekeli.

Lo scontro tra Demir, Fekeli e Fikret

In realtà si tratterà solamente di un piano ordito da Demir e Fekeli per incastrare Fikret.

Il ragazzo si è nascosto dopo l'attentato alla stalla Yaman, ma quando saprà della sparatoria uscirà per sapere come sta lo zio. Il piano quindi funzionerà alla perfezione: Fikret arriverà nel ranch di Fekeli per controllare il suo stato di salute, ma lì troverà l'uomo in perfette condizioni in compagnia di Lütfiye e Bahtiyar.

Fikret rimarrà impietrito, non si sarebbe mai aspettato questa cosa. Si renderà conto di essere caduto in una trappola, ma Fekeli proverà a tranquillizzarlo dicendogli che vuole solo risolvere la questione della stalla della famiglia Yaman.

Improvvisamente arriverà anche Demir, che in maniera pacifica vorrà solamente confrontarsi con lui, ma Fikret non vorrà parlargli. Demir si dirà stanco di questa continua vendetta di Fikret e visto che il ragazzo non vorrà risolvere la cosa lo lascerà andare, ma a una condizione: non dovrà avvicinarsi alla sua famiglia, né tantomeno diffamare qualcuno. Fikret si arrabbierà con Fekeli per la trappola che gli ha teso, ma l'uomo gli farà capire che è stato lui a deluderlo.