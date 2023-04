Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, anche Edoardo Tavassi è stato invitato nella rubrica online di Casa chi. Nell'intervista il 38enne ha parlato della favola d'amore che sta vivendo con Micol Incorvaia, del rapporto attuale con Edoardo Donnamaria e del van-gate. Stando alla versione di Edoardo, non sarebbe accaduto nulla di particolare ma si è trattata solo di una serata goliardica fra amici.

La versione di Tavassi su quanto accaduto nel van

Durante il percorso nella casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi è finito al televoto d'ufficio con Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia e Micol Incorvaia.

I tre "vipponi" una notte si sono ritrovati nel van e vedendo la telecamere rivolta all'insù hanno deciso di scambiarsi delle confidenze personali, manomettendo anche i microfoni ambientali.

A Casa chi, Tavassi ha raccontato cos'è accaduto realmente quella notte: "In realtà non è successo niente, era una serata goliardica". Il diretto interessato ha spiegato che vedendo la telecamera girata i presenti ne hanno approfittato per farsi delle domande piccanti. A un certo punto, lui e Micol ne hanno approfittato per avere un rapporto intimo: "Da una cosa un po' romantica è passata la cosa della notte dei lunghi coltelli". Guardando il suo percorso, l'ex gieffino ha compreso che al Grande Fratello prima di parlare devi pensare bene le cose e quindi risulta una cosa stressante.

La favola d'amore degli 'Incorvassi'

Nell'intervista Edoardo Tavassi non poteva non parlare della love story con Micol Incorvaia. Il 38enne ha riferito che la coppia sta vivendo tutto ciò che si è era promessa di fare all'interno del reality show. Tra i momenti più belli che ricorda Edoardo, c'è sicuramente il primo bacio scambiato con la sorella di Clizia Incorvaia: Micol si è fatta corteggiare per alcune settimane, prima di lasciarsi andare.

In merito al futuro con la fidanzata, Tavassi non ha nascosto che vorrebbe diventare padre: "Un figlio un po' prestino, ma perché no". Infine, Edoardo ha confessato che non parteciperebbe mai a Temptation Island con Micol, perché ha scoperto di essere molto geloso.

Edoardo Tavassi: il rapporto con gli ex coinquilini

Sophie Codegoni ha chiesto a Edoardo Tavassi se ha più sentito Edoardo Donnamaria, visto che nella casa di Cinecittà i due avevano un bellissimo rapporto.

L'ex gieffino ha riferito di non averlo più visto, ma Donnamaria a volte gli manda dei video in cui ricorda alcuni momenti trascorsi insieme. Tavassi e Donnamaria si sono allontanati per via dell'antipatia che c'è tra le loro fidanzate: il primo è fidanzato con l'ex fidanzata di Donnamaria. Inoltre Antonella Fiordelisi non ha mai nutrito simpatia nei confronti di Micol.

Per quanto riguarda il rapporto con gli altri ex compagni d'avventura, Tavassi ha riferito di essere molto legato a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.