Terra amara, la soap turca in onda su Canale 5, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con le intricate vicende della famiglia Yaman e, secondo le anticipazioni delle prossime puntate, ci saranno ancora molte emozioni da vivere. Dopo aver tentato di uccidere suo marito, Zuleyha finirà in galera, mentre Demir lotterà tra la vita e la morte. Yilmaz, invece, si schiererà dalla parte della sua ex fidanzata e chiederà il divorzio a Mujgan, colpevole di aver provocato tanto dolore con il suo filmato.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha in attesa del processo

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia raccontano che dopo aver sparato a Demir, Zuleyha dovrà separarsi ancora una volta dai suoi figli perché sarà portata in carcere ad Adana, in attesa del processo. Dopo aver salutato i suoi figli, la moglie di Demir si rassegnerà al suo destino, sarà ammanettata e portata via sotto gli occhi di Yilmaz che le prometterà di proteggerla da quel momento in poi. L'uomo parlerà con Julide gridando l'innocenza di Zuleyha, vittima delle manipolazioni di suo marito, si sua suocera e anche delle sue stesse scelte e il magistrato si impegnerà affinché sia fatta giustizia.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha furiosa con le altre detenute del carcere

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Zuleyha finire in carcere per il tentato omicidio di Demir. Per la donna non sarà affatto facile affrontare tutto questo, soprattutto perché in cella non sarà ben vista dalle altre detenute che la considerano una donna di potere.

A questo proposito, dopo l'ennesima provocazioni da parte di una sua compagna di cella, Zuleyha romperà una brocca e puntandole uno dei cocci alla gola minaccerà la detenuta, seminando il panico tra le presenti. A sostenere Zuleyha in questo periodo difficile non ci sarà solo Yilmaz, ma anche Hunkar che inaspettatamente si offrirà di aiutarla ad uscire dal carcere e riconoscerà tutti i suoi errori.

Mujgan verso il divorzio, sola contro Yilmaz e Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Mujgan sarà chiamata a riflettere su tutto quello che ha provocato e sarà rimproverata dalla zie Behice, mentre Yilmaz le chiederà il divorzio. La donna supplicherà suo marito di perdonarla, ma per lei sembrerà essere ormai troppo tardi per rimediare. L'unico consiglio che riceverà da sua zia sarà di insistere affinché Yilmaz le conceda un buon mantenimento e quattro immobili a Istanbul. Behice, infatti, continuerà a ripetere a sua nipote di aver contribuito con il suo comportamento a spingere Yilmaz tra le braccia di Zuleyha.