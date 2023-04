InTerra amara le sorprese non mancano mai e le anticipazioni annunciano che presto arriveranno nuovi colpi di scena a stravolgere le vite dei protagonisti. Nel dettaglio, Mujgan e Yilmaz che nelle puntate in onda in questi giorni sono sereni, saranno ai ferri corti, tanto che l'uomo arriverà a maledire il giorno delle loro nozze e la dottoressa andrà via di casa con suo figlio. Yilmaz sarà disperato e farà di tutto per non perdere il piccolo Kerem Ali, ma verrà arrestato a Istanbul.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz furioso con Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate andate in onda in Turchia raccontano che presto arriveranno delle puntate molto emozionanti per le coppie protagoniste.

Se da un lato Demir e Zuleyha saranno divisi a causa di un'incomprensione creata dal video girato da Mujgan, dall'altro la dottoressa e Yilmaz sembreranno arrivare al capolinea del loro matrimonio. Tutto inizierà con la rabbia di Demir che, convinto di essere stato tradito da Zuleyha, non perderà occasione per accusare Yilmaz e i due uomini arriveranno ancora una volta a puntarsi un'arma contro. Questo episodio farà andare su tutte le furie Yilmaz che si sentirà vittima di una falsa accusa per colpa di Mujgan che ha mandato il filmato a Demir e si sfogherà con sua moglie.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan lascerà Yilmaz e andrà via con il figlio

Le prossime puntate di Terra amara vedranno tra i protagonisti Mujgan e Yilmaz, che sembreranno arrivare a un punto di non ritorno.

L'uomo sarà furioso e perderà la pazienza con sua moglie, ossessivamente gelosa nei suoi confronti, tanto che le dirà: "Maledico il giorno in cui ti ho sposata e maledico Cukurova per averti incontrato". Le parole forti di Yilmaz provocheranno una reazione nella dottoressa che prenderà una drastica decisione.

Yilmaz sarà arrestato a Istanbul

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia rivelano che Mujgan non sopporterà le dure parole di suo marito, che arriverà a maledire il giorno del loro incontro facendole capire di stare con lei soltanto per il loro bambino, e per questo deciderà di lasciarlo. La dottoressa farà le valigie e lascerà Cukurova per raggiungere Istanbul con suo figlio Kerem Ali.

Yilmaz non avrà nessuna intenzione di perdere suo figlio e proverà a ritracciare sua moglie nella capitale della Turchia, ma non ci riuscirà perché verrà a sapere che è appena andata via. Per Yilmaz sarà fondamentale non perdere suo figlio e fermare Mujgan prima che parta per gli Stati Uniti, ma le cose si complicheranno ulteriormente perché la polizia di Istanbul lo fermerà accusandolo di rapina.