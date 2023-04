La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Le anticipazioni della soap opera italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne l'episodio che andrà in onda su Rai 1 venerdì 14 aprile, evidenziano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) verrà a conoscenza che Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) non è a Lione, il cameriere chiederà quindi a Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) di aiutarlo a scoprire la verità dietro la bugia detta dalla contessa.

Maria Puglisi (Chiara Russo), intanto, si renderà conto di provare ancora dei profondi sentimenti nei riguardi di Vito Lamantia (Elia Tedesco) e ciò sembrerebbe porre fine alla ricerca di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di un nuovo contabile per l'atelier meneghino. Marco (Moisè Curia), in ultimo, minaccerà Tancredi (Flavio Parenti) di raccontare a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) quanto realmente successo nella notte delle grandi fiamme nella fabbrica di famiglia.

Marcello scoprirà che Adelaide non è in Francia

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7, in merito all'episodio che andrà in onda su Rai 1 venerdì 14 aprile, anticipano che Marcello avrà in mente di fare una sorpresa alla sua amata Adelaide raggiungendola a Lione.

Peccato, però, che il gestore della Caffetteria si renderà conto che la contessa gli ha mentito, in quanto non si troverà effettivamente in Francia come dichiarato prima della partenza.

Curioso di scoprire la verità in merito, Barbieri chiederà a Ludovica di dargli una mano per comprendere il perché della menzogna detta dalla nobildonna.

Maria si scoprirà ancora innamorata di Vito

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7, riguardo sempre la puntata di venerdì 14 aprile, svelano poi che Francesco Rizzo (Christian Roberto) renderà edotta Maria della prossima partenza di Vito alla volta dell'Australia.

A quel punto, la giovane Puglisi comprenderà di essere ancora innamorata di Lamantia.

Qualora Vito decidesse di annullare la partenza oltreoceano, complice la simbiosi ritrovata con la sarta di Partanna, diverrebbe inutile per Vittorio continuare la ricerca di un nuovo contabile per il Paradiso delle Signore.

Dopo aver fatto una scoperta inquietante legata alla notte dell'incendio in fabbrica, Marco avrà un dialogo con Gemma Zanatta (Gemma Bavaro) che non farà altro che alimentare i dubbi del talentuoso giornalista.

A fronte di ciò, il giovane Di Sant'Erasmo minaccerà Tancredi di rivelare quanto scoperto a Matilde. Il primogenito, infine, non si lascerà ricattare e saprà come ribaltare anche questa vicenda a proprio favore.