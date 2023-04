Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha farà a Demir una confessione che scotta. Stanca di dover sempre fingere di amarlo, non solo gli chiederà il divorzio, ma gli svelerà che Yilmaz sa già tutto in merito al fatto che sia il padre biologico di Adnan. Un duro colpo al cuore per Demir, che a ogni modo non si arrenderà, rivendicando la sua paternità.

Demir torna a vivere a Villa Yaman

Nelle prossime puntate, su richiesta di Hünkar, Demir tornerà a vivere nella villa. Madre e figlio hanno avuto dei battibecchi per via di Sevda, ma prossimamente le cose sembreranno andare per il verso giusto.

Lui parlerà con Sevda e gli dirà che tornare nella villa al momento sembra la soluzione più giusta.

Demir trasformerà il suo rientro a casa come una sorta di festa: tornerà carico di regali per i suoi bambini, provando a riacquistare la loro fiducia, anche se in realtà sono troppo piccoli per capire le dinamiche familiari. Farà un regalo anche alla moglie: un ciondolo in cui farà incidere il cognome Yaman. Sicuramente non sarà un presente che renderà felice la ragazza.

Züleyha più forte che mai grazie a Hünkar

Demir, nonostante questi piccoli gesti romantici, si mostrerà anche con il suo fare saccente e continuerà a rimproverare la moglie per il piano di fuga con Yilmaz. "Pensavi che non sarei riuscito a trovarti?", le dirà Demir con tutta la sua presunzione, sottolineando che lui per avere accanto a sé i figli sarebbe disposto a fare tutto.

Züleyha però, in questa nuova "guerra", non sarà da sola, ma avrà il sostegno di Hünkar. Quest'ultima si pentirà per tutto quello che ha fatto alla ragazza, così le starà vicino e proverà a farle avere la felicità che tanto desidera. Questa sicurezza porterà la ragazza ad essere impetuosa nei confronti di Demir e lo farà soffrire con una confessione che per lui sarà molto difficile da digerire.

Züleyha vuole divorziare al più presto da Demir

"Yilmaz sa che Adnan è suo figlio, gliel'ho detto", con queste poche parole il mondo crollerà addosso a Demir. Non si sarebbe mai aspettato che Züleyha potesse tradirlo in questo modo, dicendo a Yilmaz tutta la verità. Ovviamente la faccia tosta di Demir predominerà e sarà proprio in quel momento che verrà fuori tutta la sua immodestia: "Adnan è registrato all'anagrafe con il mio cognome, sarà sempre mio figlio e questa è l'unica verità".

Non contenta di ciò che ha fatto, Züleyha lancerà un'altra bomba: "Non riuscivo più a mantenere il segreto, anche perché non ti amo, per questo dobbiamo divorziare". Saranno delle parole al vento per Demir, che non avrà intenzione di arrendersi: "Io sono il tuo destino e tu devi accettarlo".