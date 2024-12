Nel finale di serie di Endless love, ci sarà una corsa contro il tempo per salvare Nihan. La sua vita sarà in bilico a causa di Emir, che alla fine si rivelerà aver orchestrato tutto solo per uccidere Kemal, che si ritroverà circondato dalle mine. Gli artificieri faranno di tutto per salvarlo, ma il suo destino sarà ormai segnato. Kemal, però, non vorrà che il suo sacrificio sia vano: per questo, porterà con sé nella morte anche Emir.

La corsa contro il tempo per salvare Nihan

Gli ultimi 20 minuti del finale di serie di Endless love saranno veramente concitati.

Kemal troverà Nihan con mani e piedi legati sull'orlo di un precipizio. Accanto a lei c'è un timer collegato a dell’esplosivo: entro venti minuti la ragazza potrebbe saltare in aria. Kemal farà di tutto per salvarla, ma lei gli dirà di stare attento: il complice di Emir ha messo delle mine dappertutto.

Arriverà Emir, che disattiverà il timer. Con Nihan tra le mani, chiamerà Baran per chiedergli un modo per salvarsi dal percorso minato. Baran, però, ha organizzato tutto così bene che sia Emir che Kemal finiranno in trappola. Riusciranno a salvare Nihan, mentre per loro due le cose saranno più complicate.

La lotta per salvare Kemal dalle mine

Sul luogo arriverà Hakan insieme agli artificieri, che, dopo aver perlustrato la zona, avranno brutte notizie per Nihan: "Intorno a suo marito il carico di mine è veramente alto, anche il più piccolo movimento potrebbe causare un'esplosione".

Nihan sarà disperata e chiederà all'artificiere di compiere un miracolo, ma la cosa non sarà per niente facile.

L'artificiere continuerà a fare i dovuti controlli. Dopo aver passato un dispositivo accanto a Emir, l'artificiere gli chiederà di alzare una gamba: la mina accanto a lui sarà stata disinnescata. Successivamente, si avvicinerà a Kemal, che ingenuamente gli chiederà: "E cosa dice su di me?".

"Mi dispiace, non c'è nulla da fare", dirà l'artificiere.

Il sacrificio di Kemal per liberare Nihan e Deniz da Emir

Kemal realizzerà che per lui c'è solo la morte e sarà furioso al solo pensiero che Nihan e Deniz possano rischiare di finire nuovamente nelle mani di Emir. Quest'ultimo, con un ghigno sulla faccia, verrà liberato dagli artificieri, che gli indicheranno il percorso della salvezza, che passerà proprio a un centimetro da Kemal.

"Te l'ho sempre detto, i Kozcuoğlu vincono sempre", dirà Emir sbeffeggiando e senza pensare che di lì a breve sarebbe arrivata la sua fine. Kemal lo bloccherà tenendolo per un braccio: se è destinato a morire, Emir morirà insieme a lui. "Per favore, lo lasci", dirà l'artificiere, ma Kemal non ne avrà alcuna intenzione. "Che cosa stai facendo?", dirà Emir. "Salvo Nihan e Deniz per sempre", risponderà Kemal, prima di sollevare la gamba e far partire l'esplosione, che metterà fine alle loro vite e concluderà una guerra in cui non ha vinto nessuno, forse solo l'amore tra Nihan e Kemal.