Martedì 4 aprile 2023, andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara, dove Yilmaz Akkaya prenderà una decisione del tutto inaspettata. L'uomo infatti, dopo un litigio con il padre, deciderà di lasciare la casa di Fekeli, trasferendosi con Mujgan nell'ex casa di Sermin. Diventerà quindi vicino di casa di Demir e Zuleyha. Yaman intanto, sarà alle prese con l'aumento di capitale voluto dai nuovi soci tedeschi.

Spoiler Terra amara: Yilmaz riesce a mettere in seria difficoltà Demir

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70.

Le vicende riprenderanno dal momento in cui Demir avrà scoperto che Yilmaz gli avrà teso un tranello, vendendo le sue quote societarie agli investitori tedeschi. Questi ultimi infatti, vorranno che Demir affronti un aumento di capitale non indifferente. L' uomo si ritroverà in difficoltà e, nel corso della nuova puntata del 4 aprile, lo si vedrà cercare di recuperare la somma necessaria. Penserà quindi di vendere alcuni suoi beni. Sarà una situazione difficile per Yaman, il quale non vorrà rinunciare al suo ambizioso progetto. Di certo Yilmaz sarà riuscito nel suo intento, ovvero quello di metterlo in seria difficoltà.

Yilmaz lascia la villa di Fekeli e va a vivere nell'ex casa di Sermin

Tornando a parlare di Yilmaz, nel nuovo episodio di Terra amara, anche lui verrà a conoscenza di un fatto che lo manderà su tutte le furie.

Sarà Hatip a rivelargli che Fekeli ha acquistato dei terreni da Hunkar per aiutarla economicamente. A questo punto, Yilmaz affronterà a muso duro il padrino. Furioso come non mai, Akkaya deciderà di lasciare la casa di Fekeli. Si trasferirà quindi a vivere con Mujgan nella casa che aveva acquistato da Sermin e che sarà stata ristrutturata dopo l'incendio.

Yilmaz e la moglie, diventeranno quindi vicini di casa della famiglia Yaman.

Terra amara, trame successive: Zuleyha e Mujgan vicine di casa

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che Yilmaz aprirà pure in varco tra la sua proprietà e quella degli Yaman. Ovviamente il fatto di essere vicini di casa, non piacerà affatto a Demir, né tantomeno a Hunkar.

Anche Zuleyha sarà destabilizzata ma cercherà di fare buon viso a cattivo gioco. In segno di benvenuto, porterà in dono a Mujgan un piatto tipico di Adana. Un dono che la dottoressa ricambierà a sua volta, preparandole un piatto tipico di Istanbul, il preferito da Yilmaz. Demir invece, sarà costretto a rinunciare al suo sogno imprenditoriale. L'aumento di capitale sarà troppo oneroso per lui. Per altri dettagli, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Terra amara. A tal proposito, si ricorda che la soap Tv va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.