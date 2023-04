Sabato 1 aprile, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata del serale di Amici. Nel corso della seconda manche, c'è stato un botta e risposta tra Maddalena e la maestra Celentano. L'allieva è scoppiata in lacrime dopo essere stata definita un "pulcino", aggiungendo di essere stanca di sentire giudizi negativi e offensivi sul suo conto.

Lo sfogo di Maddalena

Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Maddalena Svevi basato sulla sensualità. Nella lettera letta dall'insegnante in puntata, l'allieva di Emanuel Lo è stata definita un "pulcino" rispetto alla rivale Isobel.

Al termine della performance tra le due allieve, i giudici hanno deciso di dare il punto a Isobel (allieva della maestra Celentano). Tuttavia, si sono complimentati con Maddalena. Celentano invece, ha rincarato la dose nei confronti di Maddalena sostenendo che la performance sia stata volgare.

A quel punto Maddalena è scoppiata in lacrime e ha sbottato con la maestra Celentano, spiegando di essere stanca dei giudizi offensivi sul suo conto: "Mi sono stufata delle sue cattiverie".

Scontro tra i professori e la maestra Celentano

Nel corso del botta e risposta tra Maddalena e la maestra Celentano sono intervenuti anche gli altri coach. Emanuel Lo ha rimproverato la collega per avere utilizzato termini "forti" nei confronti di una ragazza di soli 18 anni.

Secondo il punto di vista di Cristiano Malgioglio (giudice esterno insieme a Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè), Celentano non farebbe altro che demoralizzare l'allievo di Lo.

A detta di Lorella Cuccarini, la collega in varie occasioni avrebbe offeso e sminuito Maddalena. In disaccordo con i vari coach, Alessandra Celentano ha chiesto a Cuccarini di non intervenire in argomenti che non la riguardano.

Il commento di alcuni utenti del web

L'ennesimo guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano a Maddalena Svevi, è stato oggetto di discussione tra i telespettatori di Amici. Su Twitter, un utente ha giudicato eccessiva la lettera scritta dall'insegnante nei confronti di una ragazza di 18 anni: "Celentano dovrebbe imparare a dire il suo pensiero senza offendere una persona.

Ricordiamoci che ne ha dette anche di peggiori nel corso degli anni, non è per niente corretto". Un altro telespettatore ha chiosato: "Celentano obbiettiva, ma dovrebbe rivedere i modi". Un altro utente invece, si è domandato come sia possibile che Maria De Filippi continui a tenere nel programma una persona così offensiva.

Sui social, spesso la maestra Celentano viene difesa dai telespettatori per via della sua schiettezza ma questa volta il suo atteggiamento non è stato gradito.