Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra amara in programma dal 10 al 16 aprile in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera svelano che l'anziana Azize finirà in ospedale dopo un malore. Il dottor Sabahattin Arcan, invece, avrà intenzione di lasciare il suo posto di lavoro e valuterà di rassegnare le dimissioni.

Terra amara, anticipazioni: Azize finisce in ospedale dopo un malore

Le anticipazioni di Terra Amara sulle prossime puntate in onda dal 10 al 16 aprile rivelano che Azize verrà colta da un malore improvviso, tanto da dover essere ricoverata in ospedale.

Saniye crederà che l'anziana donna sia in pericolo di vita e per questo avviserà Hunkar, la quale correrà al capezzale della madre: qui incontrerà Demir (Murat Ünalmış), il quale non la degnerà di uno sguardo.

Le condizioni di Azize non preoccuperanno i medici. Nonostante questo, Fekeli si precipiterà in ospedale per stare accanto ad Hunkar (Vahide Percin) e ne approfitterà per farle la proposta di nozze davanti a tutti.

Questa novità desterà la rabbia di Demir, il quale si scaglierà contro Fekeli e Yilmaz come una furia. Servirà l'intervento del dottor Arcan per evitare il peggio.

Sabahattin vuole lasciare il lavoro

Mujgan apprenderà che Sabahattin ha deciso di lasciare il lavoro dopo non essere riuscito a ottenere il divorzio da Sermin: il medico sta valutando di rassegnare le dimissioni.

Demir, invece, sembrerà deciso a "cancellare" sua madre dalla propria vita e deciderà di bruciare tutti i suoi oggetti personali.

Gli abitanti di Cukurova, intanto accoglieranno con gioia il prossimo matrimonio tra Fekeli e Hunkar, ma le rispettive famiglie appariranno contrarie alla felicità della coppia. La signora Yaman in seguito rimarrà scossa quando scoprirà che Demir ha deciso di spostare Azize in un altro ospedale.

Cetin rapisce Gulten

Yilmaz restituirà a Fekeli le chiavi di casa e dell'azienda, dopo averlo accusato di tradimento. Sabahattin così cercherà di far ragionare l'ex meccanico, ma invano. Zuleyha, invece, proverà a convincere Demir a permettere a Hunkar di vedere Azize, ma lui si opporrà con tutte le forze. La stessa Hunkar intanto preparerà i documenti per le nozze con Fekeli.

Nel frattempo il piccolo Adnan pronuncerà la parola "papà" per la prima volta.

Intanto Saniye e Gaffur dovranno giurare fedeltà al giovane Yaman se non vorranno essere licenziati.

Cetin, invece, rapirà Gulten per rinnovarle i propri sentimenti. La domestica a questo punto gli confiderà di essere stata abusata, omettendo il nome del colpevole.

Infine Gaffur si cimenterà per la prima volta con la pastorizia per saldare il debito con Hatip.