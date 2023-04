In occasione della finale del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 3 aprile, in studio erano presenti i parenti di alcuni "vipponi". A quanto pare, la mamma di Tavassi ha avuto diversi litigi: prima con George Ciupilan e poi con Charlie Gnocchi. Secondo quanto riportato da Guendalina Tavassi, la mamma ha impedito a George di abbracciare Edoardo mentre, mentre nei confronti del secondo non è chiaro il motivo del battibecco.

Che cos'è successo in studio?

Tramite il proprio account Instagram, Guendalina Tavassi ha immortalato i festeggiamenti in studio successivi alla proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip 7.

In una stories, si vede la mamma di Tavassi impedire a George Ciupilan di andare ad abbracciare Edoardo. Il motivo? Emanuela Fuin ha spiegato di non avere affatto gradito i giudizi dell'ex gieffino rivolti al figlio. Sui social, infatti, George aveva sostenuto di essere stato manipolato dal coinquilino in merito all'allontanamento da Nikita.

Ma non solo, la mamma di Tavassi ha discusso anche con Charlie Gnocchi. In merito a quest'ultimo, non è chiaro il motivo dello sfogo di Emanuela Fuin. Tuttavia, la sorella di Edoardo ha ironizzato sui litigi avuti dalla mamma: "Noi non portiamo rancore. Mia madre sta litigando con tutti, lei è venuta per questo". Guendalina ha postato delle foto e delle stories in compagnia di Oriana Marzoli e ha rivelato in anteprima che Daniele Dal Moro la stava aspettando all'esterno degli studi di Cinecittà.

La mamma di Tavassi contro gli autori

A poche ore di distanza dalla messa in onda della finale, la mamma di Tavassi aveva criticato gli autori del Grande Fratello Vip 7. Tutto era partito da un collage condiviso dalla pagina ufficiale del programma sui propri account social: tra i protagonisti apparsi in foto, mancava il volto di Edoardo.

Tale episodio non era passato inosservato alla signora Fuin, tanto che si era domandata se l'assenza del figlio fosse una dimenticanza o una cosa fatta di proposito.

La mamma di Tavassi aveva sostenuto che, arrivati a quel punto, tutti i finalisti sarebbero dovuti essere stati inseriti nel collage.

Tavassi ha perso contro Oriana Marzoli

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7, ma non è riuscito a vincere. La puntata si è aperta con il televoto tra Alberto e Milena che ha premiato il primo. A quel punto, i "vipponi" hanno dovuto pescare dei piramidali e chi prendeva quello oro aveva la possibilità di sfidare un compagno d'avventura.

Dal momento che Alberto e Micol hanno pescato il piramidale oro hanno deciso di sfidare rispettivamente Giaele e Nikita. In particolare, la decisione di Micol ha "condannato" Edoardo ad andare al televoto contro la sua amica Oriana.