Clamorosi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Terra amara, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 in grado di appassionare tutti i giorni quasi tre milioni di fedelissimi.

Le anticipazioni sulla soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Zuleyha la quale si ritroverà a fare i conti con una pesante condanna che la metterà a durissima prova e avrà delle conseguenze terribili sul suo ruolo di madre.

Demir e Zuleyha ai ferri corti: nuove anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Demir si ritroverà a fare i conti con delle immagini compromettenti di sua moglie in compagnia di Yilmaz e, a quel punto, deciderà di allontanarla dalla villa e dai suoi due figli.

Un duro colpo per la donna, la quale deciderà di passare all'attacco e di non accettare la triste condanna cui l'ha inflitta il suo consorte.

Per questo motivo, quindi, Zuleyha finirà per perdere le staffe e il lume della ragione nei confronti di Demir, al punto da metterne in pericolo la vita.

Demir spietato contro Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra amara rivelano che la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata: il figlio di Hunkar si ritroverà in serio pericolo di vita e il suo quadro clinico non sarà affatto dei migliori.

Per fortuna, però, dopo un lungo periodo in ospedale riuscirà a riprendersi, mentre Zuleyha si ritroverà a dover fare i conti con la giustizia.

La vendetta del marito, infatti, sarà particolarmente spietata e Demir deciderà di presentarsi in Tribunale per testimoniare contro sua moglie.

Nonostante le richieste di Hunkar, la quale chiederà a suo figlio di non essere cattivo nei confronti della moglie e di pensare in primis al bene dei suoi due figli, Demir andrà avanti per la sua strada.

La richiesta di Zuleyha per Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le nuove anticipazioni della soap opera turca Terra amara rivelano che, a quel punto, l'uomo si presenterà in Tribunale e sparerà a zero contro sua moglie, accusandola di aver premeditato quello che poteva essere un omicidio a tutti gli effetti, per viversi la sua storia d'amore con l'amante Yilmaz.

La situazione per Zuleyha diventerà a dir poco negativa: la donna si ritroverà a fare i conti con questa pesantissima condanna che la costringerà al carcere per diversi anni e, a tal proposito, chiederà a Yilmaz di non andare più a trovarla in carcere, così da evitare che Demir possa ulteriormente perdere il lume della ragione.