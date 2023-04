Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda dal 30 aprile al 6 maggio (eccetto il 1° maggio quando la serie non andrà in onda per via della ricorrenza della Festa dei Lavoratori). Mentre Yilmaz dovrà fare i conti con Mujgan che preoccupata per il figlio continuerà a tenerlo a distanza, Zuleyha avrà paura per la vita del piccolo Adnan che resterà intrappolato nelle stalle dove divamperà un incendio. Sermin salverà il piccolo. Intanto, Mujgan avrà l'ennesimo scatto d'ira quando vedrà Zuleyah vicino al suo bambino.

Mujgan in pena per il figlio

Le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 30 a sabato 6 maggio prendono il via dal malessere di Mujgan che in pena per il figlio riverserà tutta la sua disperazione su Yilmaz. A casa Yaman si darà vita all'organizzazione di una festa per accogliere la piccola Leyla, ma nella confusione generale Adnan sfuggirà al controllo delle domestiche. Il bimbo si ritroverà nella stalla quando divamperà un incendio e a sorpresa sarà Sermin a trarlo in salvo.

Mentre tra Demir e Zuleyha continueranno le discussioni perché secondo Altun il marito tratta diversamente i figli, sapendo che solo Leyla è sua discendente legittima, Mujgan e Yilmaz avranno l'ennesima discussione.

La dottoressa avrà uno sfogo con la zia e preferirà parlare con lei piuttosto che con il marito. Intanto, Hunkar farà una regalo alla nipote per aver salvato il nipote ma Sermin dirà all'amica Fusun che il suo riconoscimento è inferiore rispetto all'atto eroico compiuto.

La presidentessa delle dame di carità deciderà di lasciare il suo posto per il quale si farà avanti Behice.

Nel frattempo, Saniye scoprirà che il marito ha un debito con Hatip, ma Gaffue mentirà dicendo che si tratta di un debito di gioco. Hunkar scoprirà che la sua domestica è in difficoltà e pagherà una grossa cifra a Hatip, non sapendo che il debito contratto dal suo ex capomastro è ben più alto. Frattanto, la matrona Yaman verrà a conoscenza della volontà di Behice di occupare un posto di prestigio nell'associazione.

Demir scopre chi ha acquistato le sue terre

Mujgan, contro la sua volontà, sarà costretta ad allontanarsi da casa per firmare alcuni documenti e tarderà al ritorno perché bucherà un'auto. Rientrando in casa, la dottoressa vedrà che il marito si sta prendendo cura di Kerem Alì con Zuleyha che deciderà di andare ad aiutarlo sentendo il pianto disperato del bambino.

Hunkar avrà paura che Zuleyha possa rivelare a Yilamz che Adnan è suo figlio così chiederà a Demir di intestare tutti i suoi beni a Leyla per evitare che il nemico possa mettere le sue mani sugli averi della famiglia Yaman. Demir respingerà la volontà della madre ma poi quando scoprirà che Akkaya ha acquistato tutte le terre da lui messe in vendita, Yaman ripenserà alle parole della madre.