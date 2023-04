Nuovo progetto di lavoro per Oriana Marzoli: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, su Instagram, ha spiegato ai suoi follower di essere stata scelta come opinionista di Supervivientes (Isola dei Famosi in versione iberica) per commentare le dinamiche dei concorrenti. In un comunicato l'azienda ha menzionato anche l'attuale fidanzato dell'influencer, Daniele Dal Moro.

L'annuncio dell'ex gieffina

Su Instagram, Oriana Marzoli ha spiegato che, dopo esserci presa qualche giorno di relax in Italia tra Milano, Verona e Roma è pronta a fare ritorno nella sua città natale.

Una volta arrivata a Madrid, la diretta interessata ha rivelato che prenderà parte ad un festival musicale molto conosciuto in Spagna. Ma non è tutto, Oriana Marzoli ha reso noto il suo nuovo impegno di lavoro: "Domani vado a Madrid, ci vediamo di nuovo a Supervivientes".

ORIANA MAÑANA EN TIERRA DE NADIE !!!😍😍😍 Y EL FINDE AL FESTIVAL DE EL ROW 🥰👏🏻#Orianistas #oriele #Supervivientes2023 pic.twitter.com/De1vz3VqsZ — Paula Marzoli💄 (@OriQueenMarzoli) April 24, 2023

In seguito alle parole di Oriana, è arrivato il comunicato ufficiale dell'azienda di Telecinco: "Marzoli ha sbancato in Italia con la partecipazione al Grande Fratello Vip 7, dove è stata finalista e ha trovato l'amore con Daniele Dal Moro".

Successivamente si legge che i vertici hanno chiamato l'influencer per farla tornare a ricoprire il ruolo di opinionista, visto che negli anni passati ha dimostrato di svolgere il suo lavoro in maniera egregia: "Riprenderà la sua agenda professionale nel nostro paese per dare un'opinione su tutte le trame di quest'edizione".

Supervivientes: Oriana Marzoli in passato è stata opinionista e concorrente

Oriana Marzoli conosce molto bene le dinamiche di Supervivientes. In passato, l'influencer ha già ricoperto il ruolo di opinionista e non erano mancate delle polemiche: Oriana era stata allontanata dallo studio per avere mostrato il dito medio al pubblico seduto dietro di lei.

Ma non è tutto, nel 2014 Oriana è anche stata una concorrente dell'Isola Famosi in versione iberica.

In Spagna Oriana Marzoli è un personaggio molto celebre: in passato ha anche ricoperto il ruolo opinionista a Mujeres y Hombres y viceversa che sarebbe l'equivalente di Uomini e Donne in Italia.

Oriana e Daniele: la favola d'amore continua dopo il GFVip 7

Uscita dal Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli ha potuto riabbracciare Daniele Dal Moro: i due sono diventati inseparabili. Prima la coppia si è concessa alcuni giorni di relax a Roma, poi sono andati a Milano per una reunion con alcuni ex gieffini. Successivamente sono stati a Verona, città natale dell'imprenditore.

Di recente, Oriana è tornata a Milano per rivedere Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Lunedì 24 aprile, Daniele ha raggiunto la fidanzata e martedì 25 aprile entrambi sono volati a Madrid.