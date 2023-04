Luce dei tuoi occhi 2 tornerà con la quarta puntata mercoledì, 3 maggio, in prima visione assoluta su Canale 5 e, come annunciano le anticipazioni della serie tv con Anna Valle, le novità non mancheranno per Emma e la sua famiglia. In particolare, Diana sarà molto arrabbiata dopo aver letto una lettera di Petra e troverà nella sua madre biologica un sostegno a cui dare fiducia. Per la coreografa, inoltre, verrà alla luce un segreto che riguarda suo fratello, ma per il momento resta ancora da scoprire di cosa si tratta.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2: Diana arrabbiata con Petra si sfogherà con Emma

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2 di mercoledì 3 maggio raccontano che in primo piano ci sarà ancora una volta Diana, la figlia biologica che Emma ha ritrovato dopo molti anni. Per la ragazza sarà un periodo complicato perché dopo aver messo in discussione tutto il suo passato dovrà affrontare anche i sospetti della polizia che la considererà la maggiore indiziata per un omicidio. Nella prossima puntata, al suo ritorno a casa, Diana troverà una lettera scritta da Petra molto tempo prima e il suo contenuto la farà arrabbiare parecchio. Nonostante la forte distanza che la ragazza aveva decisi di mettere tra lei ed Emma, le cose per le due donne inizieranno a cambiare e la giovane ballerina penserà di aprirsi con lei.

Anticipazioni quarta puntata di mercoledì 3 maggio: Emma e sua figlia vicine

La quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2 andrà in onda mercoledì 3 maggio e al centro dei riflettori ci sarà Diana, sconvolta dopo aver letto la lettera di Petra. La ragazza troverà in Emma un sostegno e finalmente deciderà di abbattere i suoi muri e parlare a cuore aperto con sua madre.

Per la coreografa, riavvicinarsi a sua figlia sarà un'emozione fortissima, ma per lei ci sarà anche la necessità di proteggere Roberto.

Emergerà un segreto che riguarda Roberto e che sconvolgerà Emma

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2 del 3 maggio rivelano che per Emma la serenità sarà un traguardo ancora molto lontano.

Dopo essersi riavvicinata a sua figlia come desiderava da anni, infatti, per la coreografa arriverà un altro ostacolo da affrontare. La donna, infatti, scoprirà un segreto che riguarda Roberto, suo fratello. Cosa altro nasconderà l'uomo? Le trame non svelano di cosa si tratta, ma nella scorsa stagione è emerso che il fratello di Emma ha un passato oscuro dietro l'aspetto rassicurante di amministratore dell'accademia. Era stato Roberto, infatti, a vendere sua nipote per estinguere un debito importante che aveva contratto all'insaputa di tutti. Il fratello della protagonista, inoltre, aveva nascosto anche l'omicidio di Yari, il padre di Sofia che gestiva il bar dell'accademia di danza.