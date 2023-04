A Terra amara sta per arrivare un weekend ricco di emozioni e le anticipazioni delle puntate di sabato 22 e domenica 23 aprile annunciano che in primo piano ci sarà Saniye che sarà sconvolta quando Hunkar le dirà che Gulten è stata abusata. Tra Zuleyha e Mujgan, invece, ci sarà un'altra forte discussione e poco dopo entrambe le donne dovranno recarsi in ospedale. Zuleyha entrerà in travaglio, mentre Mujgan avrà una forte emorragia che metterà in pericolo la vita del bambino che ha in grembo. Ad accompagnare al pronto soccorso la moglie di Demir sarà Yilmaz e questo farà indispettire ancora di più sua moglie.

Anticipazioni Terra amara: Saniye apprenderà che Gulten è stata abusata

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 22 e domenica 23 aprile raccontano che Saniye noterà qualcosa di insolito nell'atteggiamento di Hunkar e questo la porterà a pensare che la donna stia nascondendo un segreto. La moglie di Gaffur insisterà molto con la sua signora e alla fine riuscirà a scoprire cosa ha nascosto per mesi. Hunkar dirà a Saniye che Gulten ha subito violenza e questo spiegherà molto comportamenti della ragazza. Saniye sarà sconvolta nell'apprendere quello che ha passato sua cognata e rivaluterà la sua relazione con Cetin. Il ragazzo, infatti, sarà visto come un'ancora di salvezza.

Anticipazioni puntate di sabato 22 e domenica 23 aprile: Mujgan litigherà con Zuleyha

Le lunghe puntate di Terra amara del weekend vedranno protagoniste ancora una volta Zuleyha e Mujgan che faranno sempre più fatica a vivere così vicine. La moglie di Yilmaz, in particolare, non riuscirà a sopportare la presenza della sua rivale dopo aver saputo che il piccolo Adnan è il figlio di suo marito.

Ogni pretesto sarà buono per far esplodere una lite, anche un errore del fattorino. La carrozzina ordinata da Mujgan, infatti, arriverà per sbaglio a casa Yaman e il piccolo Adnan ci giocherà subito. Quando Hunkar si accorgerà dell'errore manderà subito Fadik a restituire la carrozzina alla legittima proprietaria, ma Mujgan reagirà molto male, rimandandola indietro e sorprendendo Yilmaz con il suo comportamento.

Mujgan avrà un'emorragia e correrà in ospedale

Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda durante il penultimo weekend di aprile, Zuleyha chiederà delle spiegazioni a Mujgan, accusandola ingiustamente di aver avuto un cattivo comportamento anche nei confronti di Adnan. Tra le due donne scoppierà l'ennesimo litigio e alla fine della discussione Zuleyha si rivolgerà a Yilmaz, chiedendo la sua intercessione. Sarà proprio durante questa conversazione che Zuleyha andrà in travaglio e l'uomo la accompagnerà di corsa in ospedale. Mujgan, nel frattempo, avrà un'emorragia e a fatica riuscirà a raggiungere il pronto soccorso. I medici suggeriranno alla donna di partorire prematuramente perché rischierebbe la vita, ma lei preferirà rifiutare e proteggere la salute del suo bambino. In ospedale, Mujgan vedrà la sua rivale con suo marito e ne sarà sconvolta.