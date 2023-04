Interessanti novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Demir Yaman non esiterà a presentarsi al processo a carico di sua moglie Zuleyha per vendicarsi del torto subito.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha in carcere per aver sparato al marito

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Demir renderà la vita impossibile a Zuleyha.

Tutto inizierà quando il giovane Yaman deciderà di cacciare la moglie di casa vietandole di vedere i suoi bambini.

Una punizione che prenderà quando visionerà un video invitatogli da Mujgan dove crederà che Altun abbia una relazione clandestina con Yilmaz. Zuleyha tenterà di togliersi la vita cospargendosi il corpo di benzina con l'intenzione di darsi fuoco. Fortunatamente il gesto scellerato sarà fermato da Fekeli, che le darà ospitalità in casa sua. Ma anche qui la convivenza risulterà impossibile a causa del ritorno di Mujgan, che accuserà la rivale di aver finto il suicidio solo per fare compassione nei confronti di Yilmaz. Parole che manderanno su tutte le furie Zuleyha, che si dirigerà verso la tenuta Yaman con una pistola. La donna a questo punto non esiterà a sparare a Demir, che sarà costretto ad un'operazione delicata per strapparlo da morte certa.

Il ricco imprenditore necessiterà una lunga convalescenza, mentre per sua moglie si apriranno le porte del carcere.

Demir si presenta in tribunale per testimoniare contro sua moglie

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir si riprenderà dal trauma subito e per Zuleyha inizieranno i guai. L'uomo si presenterà in tribunale per testimoniare contro la moglie, nonostante i consigli della madre a valutare la sua figura di fronte alle malelingue degli abitanti di Cukurova.

Il ricco imprenditore testimonierà che Altun voleva ucciderlo per rifarsi una vita accanto a Yilmaz. Parole che smonteranno la difesa studiata da Julide, tanto che il giudice esprimerà il suo parere contrario sulla scarcerazione della donna.

Yilmaz e il rivale danno vita ad uno scontro violentissimo

Tuttavia, Yilmaz dopo aver udito la versione di Demir in tribunale aggredirà fisicamente l'uomo.

Il figlio di Hunkar risponderà alla provocazione del suo rivale dando vita ad uno scontro violentissimo, che susciterà le ire funeste del giudice. Pertanto, quest'ultimo deciderà di sbattere i due uomini in cella per una notte. Purtroppo l'ennesima litigata tra i due uomini non aiuterà Zuleyha, che apparirà ormai convinta di non vedere mai più i suoi figli.