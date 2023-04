Nella terza puntata del serale di Amici di Maria, in onda sabato 1° aprile, Samu è stato eliminato. Tuttavia, il ballerino ha ricevuto una borsa di studio presso una prestigiosissima scuola di danza: si tratta della Ailey School di New York. L'allievo di Emanuel Lo è apparso molto emozionato e non ha potuto fare a meno di ringraziare chi ha creduto in lui.

La proposta ricevuta da Samu

Nella precedente puntata del serale di Amici, Samu è uscito sconfitto al ballottaggio contro Wax e Ramon.

Al momento del verdetto finale, Maria De Filippi ha fatto una comunicazione importante al ballerino: il 18enne ha ricevuto una borsa di studio presso una prestigiosissima scuola di New York.

Per un anno, il ballerino potrà ricevere degli insegnamenti preziosi presso la Ailey School fondata dal famoso coreografo Alvin Ailey.

L'allievo di Emanuel Lo ha immediatamente ringraziato il coreografo per la possibilità ricevuta. Inoltre, ha espresso parole d'affetto per tutti coloro che credono nel suo talento. Samu all'interno della scuola di danza americana avrà la possibilità di imparare nuovi stili, tra cui quelli più ricercati e particolari.

L'eliminazione di Samu ha scosso gli altri allievi di Amici

L'eliminazione di Samu dal talent show di Canale 5 non è passata inosservata. Sui social, moltissimi telespettatori hanno speso parole d'affetto per il ballerino sostenendo che non meritava di abbandonare il programma.

All'interno della scuola di Amici di Maria i vari allievi sono apparsi piuttosto scossi: Maddalena è scoppiata in lacrime e ha riferito che per lei era un punto di riferimento. Mattia Zenzola ha lanciato una frecciatina ma senza menzionare nessuno: l'allievo non ha compreso chi all'interno della casetta prima si è disperato per Samu e pochi istanti dopo rideva e scherzava come se nulla fosse.

Angelina ha confidato a Wax che per lei si è trattato di un ballottaggio pessimo, poiché non voleva che uscisse nessuno tra i tre allievi.

Lo stesso Wax ha ammesso che in quel frangente ha avuto paura di essere lui ad abbandonare il talent show.

Le prime parole du Samu su Instagram

Samu, una volta tornato in possesso del proprio account Instagram, ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuto.

Inoltre, ha speso parole al miele per il talent show di Maria De Filippi: "Un'organizzazione pronta a sfornare sogni per dei ragazzi che dedicano la propria vita a questo".

All'indirizzo dell'allievo eliminato sono arrivati i commenti di Giulia Stabile, Spillo, Michele Esposito e Elena D'Amario. Emanuel Lo si è complimentato con il suo allievo per le doti mostrate all'interno del programma, mentre Lorella Cuccarini si è esposta dicendo che Samu era uno dei suoi preferiti all'interno di Amici di Maria.