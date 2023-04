Il Paradiso delle signore 7 si avvia verso il finale di stagione e sono ancora tante le domande che dovranno trovare una risposta e la contessa avrà un ruolo in primo piano. Secondo le ultime anticipazioni, presto Adelaide dovrà lasciare Milano dopo aver ricevuto la terribile notizia della morte di una sua cara amica. La donna dirà a tutti di essere in partenza per Lione, ma presto Marcello scoprirà che ha detto una bugia perché la contessa non si trova nella cittadina francese. Perché ha mentito? Non si esclude che Adelaide possa essere malata e che la notizia preoccupante la riguardasse in prima persona.

Adelaide potrebbe nascondere una malattia dietro la sua partenza

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, Adelaide inizierà ad avere un atteggiamento ambiguo che desterà un po' di sospetti. Ad accorgersi per primi che la contessa è un po' giù di tono saranno Umberto e Flora che tra loro commenteranno lo strano cambiamento della donna, ma attribuiranno tutto a delle incomprensioni con Marcello. Anche l'atteggiamento di Adelaide nei confronti di Barbieri sembrerà alquanto inusuale per lei che è sempre stata molto parca nelle manifestazioni d'affetto, ma i dubbi maggiori sorgeranno nelle prossime puntate, quando a villa Guarnieri arriverà una notizia preoccupante.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Marcello scoprirà che la contessa gli ha mentito

Nelle puntate di metà aprile, Adelaide confiderà a Marcello di aver saputo che di aver perso una cara amica e quindi dovrà partire subito per la Francia. In un primo momento, la contessa avrà intenzione di partire con Barbieri, ma sarà Italo a convincerla a partire da sola, vista la situazione delicata che dovrà affrontare.

Durante la sua assenza, inoltre, la contessa farà recapitare a Barbieri un regalo che lo sorprenderà molto, ma i colpi di scena non finiranno qui. Nella puntata di venerdì 14 aprile, infatti, Marcello sarà deciso a raggiungere Adelaide a Lione e in questa occasione si renderà conto che la donna gli ha mentito, perché non si trova affatto nella città francese.

La contessa potrebbe partire per curarsi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 annunciano che l'attenzione sarà focalizzata su Adelaide che mentirà a Marcello dicendo che si sarebbe recata a Lione per la morte della sua amica. Il fatto che la donna abbia preferito partire da sola e lo strano atteggiamento che assumerà nei giorni a venire desterà parecchie domande e la risposta potrebbe essere una malattia. Se la contessa fosse malata, infatti, conoscendo il suo personaggio, preferirebbe affrontare tutto da sola, ma per il momento si tratta soltanto di ipotesi.