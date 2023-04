Piacevoli sorprese accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara previste prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato ambientato in Turchia rivelano che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) confesserà a Hunkar Yaman (Vahide Percin) di amarla ancora dopo essersi dati appuntamento in un luogo isolato.

Terra amara, anticipazioni: Fekeli si schiera dalla parte di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano che ci sarà un ritorno di fiamma per una coppia storica della soap opera.

Tutto avrà inizio quando Mujgan confiderà al suocero di aver cercato di uccidere Zuleyha poiché gelosa di suo marito. Ali Rahmet a questo punto si schiererà dalla parte della pediatra sopratutto quando Altun scagionerà la rivale dall'accusa di tentato omicidio. La protagonista farà falsa testimonianza ammettendo di aver tentato il suicidio poiché Demir le impediva di vedere i figli. Fekeli a questo punto suggerirà ad Yilmaz e Mujgan di mettere da parte i loro dissapori per il bene del piccolo Kerem Ali. Un consiglio che sarà accolto dalla pediatra in quanto pentita di quello che ha fatto a Zuleyha. Akkaya, invece, organizzerà in gran segreto la sua fuga in Germania insieme all'ex fidanzata dopo aver scoperto che Adnan è il suo figlio biologico.

Ali Rahmet confessa a Hunkar di amarla ancora

Nelle prossime puntate di Terra amara, Hunkar e Fekeli si daranno appuntamento nel loro luogo segreto. Qui i due si confronteranno sui loro errori commessi fino a questo momento. La matrona apparirà mortificata per aver ostacolato la storia d'amore tra Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Pentimento influenzato anche dalla decisione di Demir (Murat Unalmis) di mettersi dalla parte di Sevda (Nazan Kesal), l'amante del suo defunto marito Adnan. Fekeli a questo punto prenderà coraggio finendo per confessare che il suo amore per lei non è mai svanito. Inoltre, l'uomo preciserà che è giunto il momento affinché il loro rapporto funzioni.

La signora Yaman accetterà le imposizioni di Ali Rahmet dato che nutre per lui ancora tanto amore.

La coppia si concede un'altra possibilità

Hunkar e Fekeli si concederanno un'altra possibilità in quanto convinti di un loro lieto fine. Purtroppo le cose non andranno per il verso giusto in quanto molte nubi nere si profileranno all'orizzonte per la coppia. I due infatti dovranno guardarsi dalla sempre più diabolica Behice Hekimoglu, che apparirà disposta a tutto pur di rovinare la loro felicità. La darklady studierà un diabolico piano per mettere le mani sull'ingente patrimonio di Ali Rahmet.