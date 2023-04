Sono appena terminate le riprese di una nuova puntata di U&D: il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che anche il 30 aprile non sono mancate le liti sia tra i protagonisti del Trono Over che tra i ragazzi del Trono Classico. Nicole c'è rimasta male quando ha saputo che Carlo si è lasciato consolare da Roberta nei camerini, mentre Andrea si è arrabbiato con la tronista per aver chiesto un incontro con il "rivale" dopo la scorsa registrazione. Frecciatine velenose anche tra Gianni e Armando e tra Tina ed Elio, ancora ai ferri corti dopo il diverbio di sabato.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 30/04 fanno sapere che Roberta ha abbracciato Carlo, uno dei corteggiatori di Nicole e questo ha scatenato diverse reazioni in studio. La dama del Trono Over ha incrociato il giovane nei camerini al termine della puntata precedente e, vedendolo giù di morale, ha deciso di consolarlo sia con qualche parola affettuosa che con un gesto che alla tronista non è piaciuto affatto.

Santinelli ha rimproverato il suo spasimante dicendogli: "Tu vai ad abbracciare il mio nemico, una persona con cui non vado d'accordo e che ti ha anche dato del sottone".

Ad accrescere la delusione della protagonista del Trono Classico, è stata la scoperta che a cercare un confronto con lei dopo le ultime riprese era stato Andrea e non Carlo: nell'esterna che ha fatto con Feroglio, però, la romana si è lasciata andare ed è scattato anche il bacio.

Faccia a faccia tra i senior di U&D

Gli spoiler della registrazione odierna di U&D, aggiungono che Andrea è entrato in studio molto nervoso: il corteggiatore non ha apprezzato la "sceneggiata" che Nicole ha fatto a Carlo e l'ha detto davanti a tutti.

Sentendosi pressata dalle critiche e delusa dai suoi spasimanti, la tronista non ha trattenuto le lacrime.

Passando ai protagonisti del Trono Over, il 30 aprile è stato dato spazio a una nuova conoscenza di Armando. Il napoletano ha confermato di essere uscito con una new entry del parterre e di essersi trovato benissimo: lei ha ricambiato e ha precisato che ha scelto di frequentare solo Incarnato nonostante in tanti le avessero chiesto il numero di telefono.

Tra il cavaliere e Gianni Sperti, poi, è nato un piccolo battibecco sul lavoro del primo: "Ma come fai a fare una vita agiata se non lavori?", ha chiesto l'opinionista con tono provocatorio all'uomo che poco prima ha sostenuto di non esercitare nessuna professione

"Non posso dirlo per la situazione che tu sai", ha replicato Armando rivolgendosi direttamente alla padrona di casa.

Novità sui protagonisti di U&D

Anche Tina Cipollari ha regalato al pubblico in studio una nuova discussione: sulla scia di quanto è accaduto ieri, nella registrazione di U&D del 30 aprile l'opinionista ha litigato furiosamente con Elio.

A centro studio si sono accomodati anche Claudio e Gabriella: i due sono usciti insieme, si sono trovati bene e a fine serata è scattato il bacio.

Carla ha reagito malissimo a questa notizia e ha iniziato a inveire contro il cavaliere che stava frequentando fino alla puntata precedente. L'ex di Biagio ha accusato l'uomo di averla illusa perché le aveva promesso una cena che poi è stata annullata all'ultimo momento; il diretto interessato si è giustificato rispondendo che non intende avere nulla a che fare con una "persona problematica".

Queste parole hanno fatto rimanere male Carla, che poco dopo si è messa a piangere.

Le anticipazioni odierne non riguardano né Gemma né Riccardo: i due non sono stati interpellati dalla presentatrice perché attualmente non hanno nulla da raccontare.