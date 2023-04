Negli episodi della soap opera turca Terra Amara, già andati in onda su Canale 5, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) ha annullato le nozze con Hunkar Yaman (Vahide Percin) dopo aver scoperto che è stata lei a far separare Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Dagli spoiler invece si evince che nelle prossime puntate si assisterà al ritorno di fiamma di Fekeli e Hunkar, che decideranno di ridare una possibilità al loro rapporto.

Zuleyha e il suo ex Yilmaz, invece, saranno decisi ad andarsene via da Cukurova all’oscuro dei rispettivi familiari.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan assalita dai sensi di colpa dopo essere uscita dal carcere

Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, Mujgan Hekimoglu (Vahide Percin) la pagherà per aver attentato alla vita di Zuleyha. Tutto comincerà quando la dottoressa Hekimoglu costringerà la sua rivale a mettere fine alla propria esistenza, minacciandola con un’arma da fuoco. Sermin (Sibel Taşçıoğlu) farà la spia quando scoprirà che Altun è finita in ospedale per colpa di Mujgan, dato che avviserà subito il cugino Demir (Murat Unalmis). Quest’ultimo accuserà la dottoressa di aver cercato di uccidere sua moglie: Mujgan non avrà dalla sua parte neanche il padrino Ali Rahmet Fekeli, ma Mujgan verrà scagionata grazie a una falsa testimonianza di Altun.

Zuleyha, sottoposta a un interrogatorio, farà credere al commissario di aver tentato il suicidio per essere stata allontanata dai suoi figli.

Mujgan si pentirà del male fatto ad Altun a causa della sua incessante gelosia, e Fekeli inviterà lei e Yilmaz ad avere un comportamento migliore per il bene del loro figlio Kerem Alì.

Hunkar amareggiata per aver ostacolato Yilmaz e Zuleyha, Behice decisa a impossessarsi delle ricchezze di Fekeli

Nel contempo Akkaya pianificherà la fuga in Germania con la sua ex fidanzata Altun, anche perché apprenderà che in realtà il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) è il frutto del loro amore.

Successivamente Hunkar e Fekeli si incontreranno nel loro luogo segreto.

La dark lady esternerà la sua amarezza per aver fatto finire la relazione tra Yilmaz e Zuleyha. Ali Rahmet vuoterà il sacco dicendole di non aver mai smesso di amarla: dopo essersi dichiarati a vicenda i propri sentimenti, Fekeli e Hunkar decideranno di tornare insieme. Purtroppo la coppia dovrà guardarsi le spalle dalla spietata Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), che continuerà a essere disposta a tutto per riuscire a mettere le mani negli averi di Ali Rahmet.