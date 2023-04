Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Ultima settimana di programmazione prima della consueta pausa estiva che partirà dall'8 maggio. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda lunedì 1° maggio svelano nuovi e interessanti colpi di scena. Agnese, dopo un lungo periodo di assenza, farà ritorno a Milano. Tuttavia si tratterà di una permanenza breve. La donna sembrerà determinata a trasferirsi nella capitale inglese.

Il Paradiso, spoiler 1 maggio: la signora Amato fa ritorno a Milano

La messa in onda de Il Paradiso delle signore non si ferma nemmeno nei giorni festivi, infatti il 1° maggio l'appuntamento con la soap è confermato.

Le anticipazioni della puntata svelano che si assisterà al ritorno di Agnese a Milano. La donna è assente da svariati mesi, essendosi recata a Londra per assistere la figlia nella gravidanza. Il ritorno in città allieterà un po' tutti, in particolar modo suo figlio e Armando. Agnese, però, non tornerà per restare. La sua presenza a Milano sarà solo momentanea: i suoi piani sono ben diversi. La signora Amato sembrerebbe determinata a stabilirsi definitivamente a Londra in modo da aiutare sua figlia nella crescita della piccola. Tuttavia non vorrebbe perdere Armando, pertanto chiederà al signor Ferraris di seguirla a Londra in modo da poter vivere finalmente il loro amore. Armando, nonostante i suoi sentimenti per la donna, non sembra così convinto dell'idea di mollare tutto e trasferirsi nel Regno Unito.

Il Paradiso, anticipazioni 1/5: Marco vuole tornare in America

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda il 1° maggio sarà dato spazio alle vicende sentimentali del giovane Sant'Erasmo. Il ragazzo sembra aver capito di essere ancora innamorato di Gemma, tuttavia quest'ultima è prossima alle nozze con un altro.

Pertanto si arrenderà al fatto di non poter avere una seconda possibilità con la sua ex. A questo punto il giovane annuncerà di essere in procinto di lasciare Milano. Il suo intento sarà quello di tornare in America per un nuovo lavoro. La signorina Zanatta, tuttavia, avrà un malore dinanzi alle sue colleghe. Dopo lo svenimento non potrà fare altro che affermare di essere incinta.

Il Paradiso delle signore, episodio del 1° maggio: Vittorio ha sospetti su Tancredi

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso, che andrà in onda lunedì 1 maggio su Rai 1, anticipano che Vittorio avrà sempre più sospetti sul conto di Tancredi. Il direttore del grande magazzino sembrerà convinto del fatto che il marito di Matilde possa essere coinvolto nelle dinamiche dell'incendio. Tuttavia anche i nuovi sviluppi emersi sull'accaduto sembrerebbero confermare le ipotesi di Conti.