Scoppia la protesta dei fan per le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7. Manca sempre meno all'atteso finale di questa settima stagione della soap con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, e intanto sono tanti i fan che puntano il dito contro le scelte fatte dagli sceneggiatori.

Le trame che sono state messe a punto in questo finale non hanno convinto per niente i telespettatori, molti dei quali puntano il dito contro gli sceneggiatori.

Le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 scatenano polemiche

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 si avvia verso le battute conclusive di questa stagione e molti degli intrecci visti nel corso di questi mesi arriveranno finalmente a un punto di svolta finale.

Al centro delle trame ci saranno in primis le vicende di Marco e Gemma. I due si ritroveranno a prendere in mano le redini della loro storia d'amore e per la prima volta Gemma confesserà al nipote della contessa di aspettare un figlio da lui.

In questo modo verrà messa la parola fine al giallo legato alla gravidanza di Gemma e finalmente anche Marco potrà sapere come stanno le cose, mettendo così un punto definitivo alla sua relazione con Stefania.

'Sceneggiature da bruciare', scoppia la protesta sul finale de Il Paradiso 7

Un amore spazzato via dopo che Marco e Stefania hanno scelto di trasferirsi in America, luogo in cui la ragazza ha avuto modo di rivedere e sentire il suo ex Federico, al punto da rendersi conto di provare ancora qualcosa di forte nei suoi confronti.

Di conseguenza la storia d'amore è naufragata, lasciando l'amaro in bocca ai telespettatori che speravano di assistere al matrimonio tra i due giovani ragazzi.

"Le sceneggiature di questa settima stagione vanno bruciate e riscritte come si deve", ha scritto un commentatore social della soap opera commentando l'epilogo di questa stagione.

"Gli autori della soap dovrebbero rinsavire dopo i disastri di quest'anno", ha scritto ancora un altro fan de Il Paradiso delle signore.

Cresce già l'attesa per Il Paradiso delle signore 8

Sta di fatto che, in vista dell'inizio delle riprese de Il Paradiso delle signore 8, i fan della soap opera si augurano che gli sceneggiatori possano mettere a punto delle trame meno articolate e complesse rispetto a quelle viste nel corso di questa settima stagione.

La speranza è che si possa puntare su intrecci dove a trionfare sia l'amore senza contrasti e intrighi come è capitato nel corso di quest'anno, durante il quale sono "saltate" un bel po' di storie d'amore che sembravano essere destinate a far sognare gli spettatori e i fan della soap opera del pomeriggio.