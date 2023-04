Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset segnalano che Yilmaz Akkaya deciderà di lasciare Cukurova insieme a Mujgan e il figlio Kerem Ali quando capirà di non avere più un futuro con Zuleyha Altun.

Terra amara, anticipazioni: Demir accusa la moglie di averlo tradito con il rivale

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Yilmaz (Uğur Güneş) prenderà una decisione sul futuro della sua famiglia.

Tutto inizierà quando Demir caccerà fuori di casa Zuleyha (Hilal Altınbilek) dopo aver visionato un video in cui appare complice di Yilmaz. Il ricco imprenditore infatti non vorrà più sapere niente della moglie, rea secondo lui di averlo tradito con il rivale. Pertanto, il giovane Yaman le toglierà la possibilità di vedere i suoi figli. Una decisione che scatenerà l'ira di Zuleyha, la quale non esiterà a sparare in pieno petto a Demir (Murat Ünalmış). La donna così sarà condotta in carcere mentre suo marito verrà sottoposto ad una delicata operazione per salvargli la vita.

Zuleyha chiede ad Yilmaz di dimenticarla

Nelle puntate turche di Terra amara, in onda prossimamente in tv, Demir verrà dimesso dall'ospedale dopo un mese di ricovero appena in tempo per deporre contro sua moglie al processo.

Il ricco imprenditore infatti si presenterà al cospetto del giudice affermano che Zuleyha ha provato ad ucciderlo per avere strada spianata con Yilmaz. La deposizione del giovane Yaman porterà Altun a non venire rilasciata dalla prigione. Pertanto, la protagonista cadrà in un forte stato di prostrazione.

Zuleyha infatti si rassegnerà al fatto di non poter più stare con i suoi figli e di passare il resto della sua vita dietro le sbarre.

La ragazza così ordinerà a Yilmaz di non passare più a trovarla consapevole che la loro storia d'amore non avrà mai un futuro. Una richiesta che porterà l'ex meccanico a prendere una difficile scelta.

Akkaya intenzionato a trasferirsi ad Istanbul insieme a Mujgan, Kerem Ali e Behice

Yilmaz capirà di dover dare una seconda chance alle nozze con Mujgan per il bene del loro primogenito.

L'ex meccanico così preparerà le valigie intenzionato a trasferirsi ad Instanbul in compagnia di Mujgan (Melike İpek Yalova), Kerem Ali e Behice (Esra Dermancıoğlu). Ma Akkaya lascerà davvero Cukurova oppure accadrà un imprevisto che rovinerà i suoi piani? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per sapere come finirà questa storyline ambientata in Turchia.