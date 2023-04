Nelle nuove puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente in tv su Canale 5, la dottoressa Mujgan Hekimoglu arriverà a provare a costringere la rivale Zuleyha Altun a togliersi la vita, anche se non ci riuscirà.

Terra amara, prossimi appuntamenti: Behice prova ad uccidere Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara sugli appuntamenti previsti nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Mujgan sarà vittima di una trappola di Behice.

Tutto comincerà nel momento in cui Zuleyha rimarrà intossicata da degli alimenti cucinati in una pentola di rame da una compagna di cella.

La donna così verrà portata in clinica in condizioni serie. Gli inquirenti inizialmente crederanno che sia stata avvelenata da suo marito Demir. Questo sarà oggetto di una discussione tra Mujgan e sua zia.

La pediatra preciserà che qualora Zuleyha non sopravvivesse all'intossicazione finirebbero i suoi dissidi con Yilmaz in quanto Demir verrebbe accusato di omicidio e rinchiuso in carcere per molti anni. Tali parole spingeranno Behice ad agire di impeto, arrivando ad attentare personalmente alla vita di Zuleyha. La donna infatti si introdurrà nella sua cella con una siringa contenente una sostanza letale, ma la detenuta riaprirà gli occhi appena in tempo per impedire alla signora Hekimoglu di ucciderla.

Mujgan perde il lume della ragione

Zuleyha accuserà Behice di aver attentato alla sua vita ma nessuno darà credito alle sue parole. I dottori crederanno che la loro paziente abbia dei deliri provocati ai farmaci presi per contrastare l'avvelenamento da rame.

Behice intanto proverà a fare in modo in modo che sia la stessa Mujgan a far fuori la rivale.

La donna infatti chiederà a un'esperta in falsificazioni di scrivere una lettera in cui sembrerà che Zuleyha informi Yilmaz che Adnan è suo figlio biologico. La pediatra così perderà il lume della ragione dopo aver letto la lettera.

La pediatra costringe la rivale a impiccarsi, lei si rifiuta

Mujgan quindi darà appuntamento alla rivale nel bosco, spacciandosi per Yilmaz: qui la dottoressa cercherà di costringere Altun a impiccarsi, minacciandola con una pistola in mano.

Zuleyha negherà fermamente di aver scritto una lettera all'ex fidanzato, ma l'ira della pediatra non si placherà e apparirà decisa ad andare fino in fondo al suo piano.

Pertanto Hekimoglu non esiterà a sparare ad Altun quando lei si rifiuterà di togliersi la vita. Alla fine, Behice aiuterà sua nipote a fuggire lasciando la protagonista priva di sensi a terra, anche se la donna riuscirà a sopravvivere.