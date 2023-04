Prosegue la messa in onda in Italia con nuovi colpi di scena la soap opera turca Terra amara ideata con il titolo originale Bir Zamanlar Çukurova. Secondo gli spoiler degli episodi del 15 e del 16 aprile 2023, Çetin Ciğerci (Aras Şenol) sequestrerà Gulten Taskin (Selin Genç) per farle ammettere di amarlo.

Il piccolo Adnan Yaman (Ömer Fethi Canpolat) invece darà l’impressione di riconoscere il suo vero genitore Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) nell’istante in cui lo chiamerà papà.

Spoiler Terra amara, del 15/04: Saniye e Gaffur promettono fedeltà a Demir

Le anticipazioni sulla puntata di sabato 15 aprile, dicono che Zuleyha (Hilal Altınbilek) cercherà di far ragionare Demir (Murat Ünalmış) senza riuscirci: la fanciulla non approverà il gesto del marito di aver fatto trasferire Azize (Serpil Tamur) in un altro ospedale per allontanarla da Hunkar (Vahide Perçin).

Intanto Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat) si vedranno costretti a giurare a Demir di rimanergli fedeli, intimoriti dal timore di essere licenziati.

Per concludere ci sarà un momento molto emozionante che vedrà protagonista Adnan: il bambino pronuncerà la parola papà per la prima volta.

Trama del 16 aprile: Gulten svela a Cetin di essere stata disonorata

Nell’episodio che i fan italiani vedranno domenica 16 aprile, Demir impedirà alla madre Hunkar di far visita ad Azize in ospedale. A questo punto la signora Yaman e il suo amato Fekeli (Kerem Alışık) prepareranno i documenti necessari per poter convolare a nozze.

Hunkar verrà cacciata anche dall’azienda di famiglia dal figlio, invece Saniye svelerà che Behice (Esra Dermancıoğlu) l’ha messa al corrente dell’apprezzamento di Ali Rahmet nei suoi confronti.

Non appena verrà rapita da Cetin, Gulten vuoterà il sacco rivelandogli di essere stata abusata senza però fare il nome del defunto Ercument (Rüzgar Aksoy).

Nel contempo la donna lascerà intendere il proprio amore allo stesso Cetin.

Gaffur sbugiarda Zuleyha, Rustem vuole sposare Gulten

Nonostante Zuleyha negherà che Adnan abbia chiamato papà Yilmaz, a smentirla ci penserà Gaffur raccontando come siano andate realmente le cose a Demir.

Per finire Nezihe (Farah Emine Erdem) dirà a Saniye che Rustem vuole sposare sua cognata Gulten. Gaffur continuerà a lavorare, con l’obiettivo di saldare il debito con il suo ricattatore Hatip (Mehmet Polat).

Riassunto del 14 aprile: Akkaya deluso da Fekeli

Nella puntata precedente del 14 aprile, gli abitanti di Cukurova si mostreranno felici per le future nozze tra Fekeli e Hunkar a differenza delle famiglie della coppia.

Intanto Demir farà infuriare la madre, quando sua nonna Azize verrà trasferita in un altro ospedale su sua richiesta.

Nel contempo Yilmaz rimarrà molto deluso da Fekeli per la relazione intrapresa con la signora Yaman: a invitare Akkaya a fare pace con il suo padrino ci penserà il dottor Sabahattin (Turgay Aydın).