Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha vivrà un momento molto emozionante. In macchina insieme al figlio e a Yilmaz, che li accompagnerà a casa a causa di un guasto all'auto sentirà il piccolo Adnan pronunciare la sua prima parola. Il bambino guarderà Yilmaz e lo chiamerà "papà". Un momento straziante per la giovane, che non potrà rivelare al suo ex che in realtà è il vero padre di Adnan.

Züleyha soffre vedendo la felicità tra Yilmaz e Müjgan

Züleyha arriverà nella villa in piena notte. Lascerà l'auto in garage, dove avrà modo di incontrare Yilmaz, che le chiederà come sta.

Non risponderà alla domanda, anzi un po' stizzita dirà: "Vedo che sei felice con Müjgan". Lui ribatterà: "Ti sembro felice? È questo che pensi?". Per la giovane Yilmaz è veramente felice e non riuscirà a tollerare questa cosa: "Non stai facendo già abbastanza per spezzarmi il cuore Yilmaz? O vuoi sbattermi in faccia anche la tua felicità adesso?".

Yilmaz sa che la sta facendo soffrire, così le dirà che parlerà con Müjgan e se lo desidera se ne andranno via la mattina seguente.

Züleyha prega Yilmaz di non andarsene

Dopo questo duro confronto Yilmaz volterà le spalle e se ne andrà via, ma Züleyha lo afferrerà per un braccio dicendogli: "Ti prego non trasferirti, almeno così ti vedo". Proprio in quell'istante Demir urlerà a gran voce il nome di Züleyha: la sta cercando, per questo motivo la ragazza pregherà Yilmaz di andarsene e alla svelta.

Nonostante tutto il dolore Züleyha non riuscirà a nascondere l'amore che prova per Yilmaz.

La macchina di Züleyha in panne

Successivamente Züleyha andrà ad Adana per far vaccinare il piccolo Adnan. Sulla strada del ritorno la giovane si fermerà per la strada per dare da bere al piccolo, ma quando proverà a ripartire la macchina non si accenderà.

Proprio in quel momento nella stessa strada passerà Yilmaz, che si fermerà per aiutarla. Controllerà l'auto e capirà che per aggiustarla occorre un pezzo di ricambio, così prenderà in macchina Züleyha e Adnan e li porterà vicino alla tenuta Yaman, senza dare troppo nell'occhio.

All'inizio Züleyha non voleva accettare il passaggio, ma alla fine ha capitolato.

La prima parola di Adnan

Mentre saranno in viaggio in macchina, Adnan guarderà Yilmaz e pronuncerà la sua prima parola: lo chiamerà "papà". Züleyha rimarrà perplessa della strana coincidenza che si verrà a creare. Cercherà di minimizzare la situazione e nemmeno Yilmaz ci farà molto caso, cambiando argomento: approfitterà dell'occasione per dirle che è veramente difficile amarla a distanza.

Yilmaz sembrerà essersi rassegnato a perderla e anche Züleyha potrebbe aver accettato il suo triste destino.