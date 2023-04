Il Paradiso delle Signore 7 continua a raccontare le avvincenti vicende dei suoi protagonisti.

Stando alle anticipazioni sulla puntata che andrà in onda giovedì 13 aprile la confusione in Marcello (Pietro Masotti) si farà sempre più evidente a causa della vicinanza di Ludovica e dell'arrivo di un regalo da parte di Adelaide (Vanessa Gravina). Francesco (Christian Roberto), invece, dopo aver saputo delle dimissioni di Vito, sarà pronto a farsi avanti con Maria, ma sua madre e Salvatore (Emanuel Caserio) non saranno d'accordo. Infine, Marco (Moisè Curia), non crederà alle parole di Tancredi (Flavio Parenti) e continuando ad indagare sul suo conto farà una scoperta inquietante.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Marcello confuso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 su giovedì 13 aprile raccontano che in Marcello il pensiero di Ludovica si farà sempre più insistente dopo il riavvicinamento degli ultimi giorni. Anche la signorina Brancia dal canto suo ripenserà al momenti trascorsi con il suo ex fidanzato. Tra i due il ritorno di fiamma sembrerà dietro l'angolo, ma presto la situazione si farà più complicata. A sorprendere Marcello, infatti, arriverà un regalo del tutto inaspettato da parte di Adelaide e questo gesto riaccenderà in Barbieri la passione per la contessa.

Anticipazioni puntata di giovedì 13 aprile: Marco farà una scoperta inquietante

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda giovedì 13 aprile vedrà protagonista anche Marco, alle prese con i dubbi su Tancredi e la notte dell'incendio.

A questo proposito, il giornalista parlerà con suo fratello che negherà ogni responsabilità sull'accaduto, ma il chiarimento non servirà a spengere i sospetti di Marco. Il ragazzo continuerà così ad indagare e telefonerà al maggiordomo della villa in cui abitavano e questo gli farà fare una scoperta inquietante sulla notte dell'incendio al mobilificio.

Francesco pronto a farsi avanti con Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano ancora che nella puntata che andrà in onda giovedì 13 aprile su Rai 1 ci sarà ampio spazio anche per la storia tra Vito e Maria, giunta ormai al capolinea. Dopo aver visto fallire anche l'ultimo tentativo di riconciliazione con la signorina Puglisi, Vito prenderà la difficile decisione di partire per l'Australia e darà quindi le sue dimissioni dal Paradiso delle signore.

Questa novità non sfuggirà agli occhi attenti di Francesco che appena capirà che tra Maria e Vito è finita per sempre non esiterà a farsi avanti con la sarta. Rizzo sarà deciso a dichiarare il suo amore alla signorina Puglisi, ma Salvatore e Palma non saranno affatto d'accordo e proveranno a fargli cambiare idea.