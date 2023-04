Nelle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 vedremo Zuleyha ancora in difficoltà, nonostante abbia superato il trauma della perdita di Yilmaz e anche di Demir. Nello stesso tempo, dovrà fare i conti con un segreto che la riguarda molto da vicino. Le anticipazioni svelano infatti che Mehmet ha mentito sulla sua reale identità per non perdere l'amore di Zuleyha. Di seguito, quello che accadrà nelle nuove trame della soap opera turca che sta registrando ascolti record sulla rete Mediaset.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha ignara del segreto di Mehmet

Nelle nuove puntate di Terra amara Zuleyha tremerà per la caduta di Leyla dalla terrazza di casa. La piccola cadrà a terra a causa della distrazione della sua tata e tutti saranno preoccupati per la sua vita. Per fortuna, la bimba si salverà ma Zuleyha finirà di nuovo nei guai.

Zuleyha inizierà una storia d'amore con Mehmet Kara dopo che il povero Demir perderà la vita per mano di Hakan Gümüşoğlu.

Purtroppo, l'ingenua Zuleyha non è al corrente del fatto che l'uomo che ama, Mehmet, è in realtà Hakan. L'uomo era sul punto di raccontarle la verità, ma un evento inaspettato ha fermato le sue parole.

Terra amara nuovi episodi: Zuleyha tra la vita e la morte

Continuando con le anticipazioni di Terra amara, vedremo Mehmet chiedere la mano di Zuelyha. Proprio in quel momento, ecco che Vahap irromperà nella stanza con l'intenzione di uccidere Kara. L'uomo sparerà contro Mehmet, ma colpirà per sbaglio Zuleyha, che cadrà a terra priva di sensi.

Le condizioni della poverina saranno molto gravi, tanto che verrà portata in ospedale d'urgenza e in stato di coma. Zuleyha verrà sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza e Mehmet le starà vicino, con la speranza che si possa risvegliare.

Terra amara, spoiler: Zuleyha muore nelle nuove puntate?

Mehmet sarà preoccupato per la sorte della sua amata Zuleyha, che lotterà tra la vita e la morte.

Per fortuna l'intervento andrà bene e Altun si risveglierà dal coma, trovando al suo fianco Mehmet.

Quello che Zuleyha non sa è che accanto a lei, in realtà, c'è Hakan. Intanto, un giornalista sarà sul punto di mostrare in un servizio televisivo la foto segnaletica dell'uomo che sta cercando tutta la città e che ha ucciso Demir.

Che cosa succederà quando Zuleyha scoprirà la verità su Mehmet, che le ha chiesto di diventare sua moglie e che in realtà è colui che ha messo fine alla vita di Demir e non solo? Per sapere come evolverà la situazione non resta che attendere le nuove puntate di Terra amara che, ricordiamo, possono essere riviste in replica dopo la messa in onda su Canale 5 anche sul portale Mediaset Infinity.