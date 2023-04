Prosegue la messa in onda della soap opera turca Terra Amara. Le anticipazioni delle puntate trasmesse su Canale 5 dall’11 al 16 aprile 2023, raccontano che Ali Rahmet Fekeli chiederà la mano di Hunkar Yaman.

L’anziana nonnina Azize invece verrà ricoverata in ospedale dopo essersi sentita male.

Spoiler Terra amara fino al 16 aprile: la relazione tra Hunkar e Fekeli finisce in un giornale

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da martedì 11 a domenica 16 aprile, Gulten continuerà a rifiutare il corteggiamento di Cetin.

Intanto Fadik si procurerà una ferita a un braccio mentre accenderà il fuoco nel forno esterno: a prestarle subito soccorso saranno Mujgan e Cetin.

In seguito quest’ultimo riceverà un regalo da Fadik, che proverà attrazione nei suoi confronti.

Nel contempo Yilmaz scatenerà la furia di Mujgan e di Demir quando riaccompagnerà Zuleyha alla tenuta dandole un passaggio, peraltro ben presto la vettura andrà in panne.

Behice farà di tutto per ricevere delle attenzioni da Fekeli con la scusa di essersi slogata la caviglia, per far ingelosire Hunkar. In seguito su un giornale verrà pubblicata una foto che vedrà quest’ultima tra le braccia di Ali Rahmet: Demir perderà le staffe appena saprà che sua madre ha una relazione con Fekeli. La reazione di Yaman sarà dura e caccerà Hunkar dalla villa, dicendole di trasferirsi dal suo amato.

La donna intanto sarà convinta che ci sia lo zampino di Sermin dietro la pubblicazione della notizia, che nel frattempo si diffonderà in tutta la città.

Anche Fekeli sarà infuriato e intenzionato a farla pagare a chi ha fatto venire alla luce la sua relazione con Hunkar.

Demir ai ferri corti con la madre, Yilmaz arrabbiato con Fekeli

Successivamente Julide apprenderà che Sabahattin è riuscito a ottenere il divorzio.

Azize verrà portata in ospedale a causa di un malore improvviso: Demir si rifiuterà di rivolgere la parola alla madre Hunkar durante la visita alla nonna.

Ben presto la donna riceverà una proposta di matrimonio inaspettata da Fekeli che farà infuriare Demir, infatti minaccerà Yilmaz e il suo padrino: a evitare il peggio sarà Sabahattin con il suo intervento. Il dottore inoltre sarà deciso a dare le dimissioni: a cercare di far cambiare idea al dottore ci penserà la sua collega Mujgan.

In preda alla furia Demir distruggerà diversi oggetti appartenenti della madre Hunkar. Quest’ultima non la prenderà bene quando scoprirà che suo figlio ha fatto spostare Azize in un’altra struttura ospedaliera: il gesto di Demir non piacerà neanche alla moglie Zuleyha.

Intanto Yilmaz sarà furioso con Fekeli, poiché si sentirà tradito per la relazione intrapresa con la signora Yaman. Nel frattempo, per non rimanere senza lavoro, Saniye e Gaffur giureranno fedeltà a Demir.

Adnan chiama Akkaya 'papà', Gulten viene rapita da Cetin

Il piccolo Adnan chiamerà Yilmaz "papà" sotto lo guardo di Zuleyha: in seguito a riferire quanto accaduto a Demir sarà Gaffur.

Intanto Demir sarà sempre più severo con Hunkar, infatti oltre a vietarle addirittura di vedere Azize la caccerà dall’azienda di famiglia.

A questo punto Fekeli e la sua amata prepareranno i documenti per le loro nozze, mentre Sermin farà venire a galla l’interesse di Behice nei confronti di Ali Rahmet.

Gulten dopo essere stata rapita da Cetin gli dirà di aver subìto un abuso, senza però svelargli che era stato il defunto Ercument a disonorarla.

Infine Saniye rispedirà a Rustem la richiesta di matrimonio indirizzata a sua cognata Gulten. Mentre Gaffur invece sarà all'opera per saldare il debito con Hatip una volta per tutte.