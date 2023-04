Terra amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni di sabato 22 aprile annunciano che ci sarà una novità che vedrà protagonista Saniye. La donna, infatti, verrà a sapere da Hunkar che Gulten è stata abusata da Ercument e ne sarà sconvolta. Alla luce di questa verità la moglie di Gaffur sarà pronta ad accettare la relazione tra sua cognata e Cetin. Nel frattempo, Demir vedrà sui giornali i pettegolezzi su quanto è accaduto a causa di sua cugina durante l'anniversario dell'azienda Yaman e penserà a come fermare Sermin. Infine, Mujgan sarà sempre più intollerante nei confronti di Zuleyha e chiederà a Yilmaz di trovare una soluzione.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar confiderà a Saniye il segreto di Gulten

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 22 aprile raccontano che Saniye noterà uno strano atteggiamento in Hunkar e capirà che la donna le sta nascondendo qualcosa di importante. La donna insisterà con la madre di Demir, affinché le confidi il segreto che si porta dentro e alla fine Hunkar cederà. Saniye verrà a sapere tutta la verità su Gulten che ha subito violenza da parte di Ercument e ne sarà sconvolta. Pensando alla sofferenza che ha dovuto affrontare sua cognata, Saniye cambierà idea e accetterà la sua relazione con Cetin che è in prigione per aver sparato a Rustem.

Anticipazioni puntata di sabato 22 aprile: Demir penserà a come fermare Sermin

La puntata di Terra amara che sarà trasmessa sabato 22 aprile vedrà al centro delle scene i pettegolezzi di Cukurova.

Dopo la scenata che Naciye ha fatto a Sermin, aggredendola e rivelando a tutti i presenti alla cerimonia della famiglia Yaman il suo tradimento con Hatip, in paese non si parlerà d'altro. La notizia di quanto è accaduto al trentacinquesimo anniversario dell'azienda Yaman sarà in prima pagina sui giornali e Demir sarà furioso per questo.

L'imprenditore penserà a come fermare Sermin prima che rovini del tutto la reputazione della sua famiglia.

Zuleyha diventerà sempre più insopportabile agli occhi di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che sabato 22 aprile la convivenza nella tenuta con gli Yaman per Mujgan sarà sempre più difficile. La dottoressa tollererà sempre meno la presenza di Zuleyha e del suo bambino, soprattutto dopo aver scoperto che Adnan è figlio biologico di Yilmaz.

Mujgan proverà a parlare con suo marito chiedendogli di trovare una soluzione per tenere distante da lei la sua rivale, ma non gli spiegherà il vero motivo di tutto questo. Yilmaz, infatti, non avrà idea di quello che ha scoperto sua moglie e penserà che la sua sia una gelosia esagerata nei confronti della ex fidanzata.