Ciro confesserà a Concetta il suo segreto nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 14 al 18 ottobre, ma al momento non si conosce ancora di cosa si tratti. Le anticipazioni rivelano che Concetta non riuscirà a perdonare suo marito e il matrimonio sarà messo in discussione. Agata si sentirà impotente e incapace di aiutare i suoi genitori.

Nel frattempo, Enrico e Marta saranno sempre più vicini, ma l'uomo riceverà una telefonata che lo metterà in agitazione. Infine, Roberto sarà pronto alla convivenza con Maria, mentre Umberto ricatterà Matteo per soffiare l'affare a Marcello.

Agata soffrirà per la tensione in famiglia

L'armonia tra Ciro e Concetta verrà nuovamente messa in discussione nelle prossime puntate, quando il signor Puglisi deciderà di aprirsi con sua moglie. Il segreto che Ciro custodiva da tempo verrà alla luce e Concetta non riuscirà a perdonare suo marito e la situazione sarà piuttosto grave. L'uomo proverà in ogni modo a recuperare il rapporto con sua moglie che però sarà troppo delusa e amareggiata per passarci sopra. Tutto questo farà soffrire Agata che si sentirà impotente e non riuscirà ad aiutare i suoi genitori. Le trame non rivelano cosa confesserà Ciro a sua moglie, ma non si esclude che sia qualcosa che riguarda la richiesta di ospitalità per Mimmo, il figlio del compare siciliano.

Le cose non andranno meglio per Matteo che si ritroverà tra due fuochi. Umberto, infatti, scoprirà che Marcello sta portando avanti l'affare sulla Costa Smeralda e suo fratello Matteo non è stato in grado di fermarlo. Il commendatore andrà su tutte le furie e minaccerà Portelli: se non troverà il modo di bloccare l'affare di Marcello sarà pronto a fargliela pagare.

Roberto verso la convivenza con Mario

Le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 ottobre annunciano anche buone notizie per i protagonisti. Marta ed Enrico, infatti, si avvicineranno sempre di più. La figlia di Umberto sarà pronta a proporre al magazziniere un'uscita e tutto sembrerà procedere per il meglio. I progetti dei due amici, tuttavia, saranno mandati in fumo da una telefonata che spiazzerà del tutto Enrico.

Quest'ultimo sarà molto agitato per la sua bambina e sarà costretto a rimandare l'appuntamento con Marta. Roberto e Mario, invece, saranno più uniti che mai e Landi si sentirà pronto a fare un passo importante con il suo compagno. Roberto, infatti, progetterà una convivenza con Mario, ma la paura lo bloccherà per qualche giorno. Quando troverà il coraggio, Landi proporrà a Mario di vivere insieme ed iniziare a costruire un futuro nonostante le grandi difficoltà di quei tempi.

Umberto aveva già ricattato Matteo in passato

Nella scorsa stagione Umberto ha tenuto in pugno Matteo facendo leva sulla malattia di sua madre. Guarnieri ha promesso di occuparsi della costosa operazione della donna in cambio della collaborazione di Matteo per rovinare Marcello.

Umberto ha messo a punto una truffa ai danni di Barbieri facendogli credere di poter fare un investimento vantaggioso con Hofer, un imprenditore che in realtà lo stava imbrogliando. Portelli è stato costretto a sostenere Umberto nella truffa Hofer che ha fatto perdere a Marcello una grossa somma. Dopo la truffa, Barbieri ha rinunciato ad occuparsi del denaro di Adelaide, certo di non essere all'altezza del ruolo che gli era stato assegnato.