Molte novità a Terra Amara sorprenderanno i telespettatori di Canale 5 e le anticipazioni della puntata di giovedì 20 aprile annunciano che l'amore di Cetin e Gulten sarà in primo piano. La ragazza deciderà di rinunciare alla sua felicità sposando Rustem, ma durante la cerimonia di fidanzamento, arriverà Cetin che sparerà al suo rivale e finirà in carcere. Ci sarà spazio anche per Hatip che vincerà le elezioni contro Demir e Hunkar. Sermin, invece, continuerà a remare contro suo cugino e durante l'anniversario dell'azienda Yaman gli farà una scenata, ma la moglie di Hatip la aggredirà.

Anticipazioni Terra amara: Cetin sparerà a Rustem

Le anticipazioni di Terra amara di giovedì 20 aprile raccontano che Gulten si preparerà al fidanzamento con Rustem. Rassegnata al suo doloroso passato, la ragazza non avrà più nessuna speranza e accetterà di sposare un uomo che non ama come suo fratello desidera. Quando Cetin verrà a saperlo, tuttavia, deciderà di lottare per il suo amore e si precipiterà alla festa di fidanzamento di Gulten. Qui, il braccio destro di Yilmaz si ritroverà faccia a faccia con Rustem e non esiterà a sparargli. Cetin finirà in prigione, ma Gulten andrà a fargli visita in prigione e gli prometterà di aspettarlo, pronta ad amarlo senza più paure.

Anticipazioni puntata di giovedì 20 aprile: Hatip vincerà le elezioni

Nella puntata di Terra amara che andrà in onda giovedì 20 aprile i riflettori saranno puntati anche su Hatip. Il ricco imprenditore si ritroverà a parlare con Behice e Sermin e con loro condividerà l'odio per la famiglia Yaman. La zia di Mujgan non perderà tempo per incoraggiare l'uomo e convincerlo a schierarsi contro la famiglia Yaman.

L'amante di Sermin, quindi, si candiderà alle elezioni contro Demir e Hunkar e vincerà senza difficoltà, riuscendo a diventare il nuovo presidente della camera di commercio.

La moglie di Hatip aggredirà Sermin durante i festeggiamenti dell'azienda Yaman

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che giovedì 20 aprile alla tenuta Yaman si festeggerà il trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman.

In questa occasione, Sermin mostrerà tutto il suo rancore nei confronti di suo cugino e farà una scenata. La donna accuserà Demir davanti a tutti i presenti, di aver usato qualsiasi mezzo pur di eliminare il ricordo di colui che insieme ad Adnan ha fondato la grande azienda di famiglia: suo padre, Serafettin, La presenza di Sermin non sarà affatto gradita dalla moglie di Hatip, che vedendola al centro della sala non esiterà ad aggredirla prendendola per i capelli, tra lo sgomento degli invitati. Hunkar e Hatip provvederanno a dividere le due donne.