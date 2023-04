La tensione continua a essere alle stelle nelle vicende della soap opera turca Terra Amara. Gli spoiler dei prossimi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) rischierà di compromettere per sempre la libertà di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Dopo essere sfuggito alla morte, il ricco imprenditore rilascerà una testimonianza contro la moglie, facendo sapere che ha tentato di farlo fuori per poter amare Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) alla luce del sole. La reazione di quest’ultimo non tarderà ad arrivare, visto che si scaglierà contro Demir aggredendolo fisicamente.

Trame turche Terra amara: Demir viene operato d’urgenza, Zuleyha finisce in carcere

Nelle nuove puntate in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Demir manifesterà l’intenzione di uccidere con le sue mani la moglie Zuleyha. A causa di un video incriminato ricevuto in forma anonima dalla dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), l’uomo d’affari crederà che sua moglie lo abbia tradito con l’ex fidanzato Yilmaz.

La protagonista principale della telenovela perderà la ragione, non appena Yaman oltre a cacciarla dalla tenuta le vieterà di vedere i figli Adnan e Leyla: in particolare dopo aver tentato il suicidio venendo salvata da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), la fanciulla sparerà diversi colpi di pistola contro Demir.

Quest’ultimo verrà operato d’urgenza dopo il ricovero in ospedale, invece sua moglie Altun finirà in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Dopo circa un mese Yaman uscirà dal coma e sarà fuori pericolo di vita: non appena suo figlio rimetterà piede alla tenuta, la signora Hunkar (Vahide Perçin) cercherà di convincerlo a far scagionare Zuleyha per fermare le malelingue.

Scontro fisico tra Akkaya e Yaman, Altun rassegnata al suo destino

Successivamente a sorpresa Demir si presenterà al processo e testimonierà contro la moglie Zuleyha, accusandola di aver attentato alla sua vita per potersi vivere la sua storia d’amore con Yilmaz. A causa delle parole pronunciate da Yaman, la difesa del pubblico ministero Jülide Yalçınkay (Alayça Öztürk) nei confronti di Altun sarà vana: quest’ultima infatti si vedrà costretta a rimanere ancora in prigione.

Dopo aver ascoltato la versione del rivale, Yilmaz in preda alla furia non perderà tempo per aggredirlo: i due nemici faranno i conti con la giustizia a causa del loro scontro fisico. Nello specifico Akkaya e Demir trascorreranno una notte dietro le sbarre del carcere. Infine Zuleyha sarà sempre più rassegnata al suo destino, visto che crederà di non poter riabbracciare più i suoi bambini Leyla e Adnan.