Come si vociferava da giorni, non tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip parteciperanno alla finalissima del 3 aprile tra cui Daniele Dal Moro e Donnamaria. A confermare quest'indiscrezione è stata Elenoire Ferruzzi con un messaggio social che tutti i siti di gossip hanno ripreso: l'ex vippona ha fatto sapere che né lei, né gli squalificati e i ritirati della settima edizione saranno in studio questa sera. La scelta di escludere dall'ultima puntata molti protagonisti, pare sia della rete e di chi ha voluto l'inasprimento delle regole da un certo punto del gioco in poi.

Nell'attesa di scoprire il vincitore del Grande Fratello Vip, i fan sono stati aggiornati su quello che accadrà stasera su Canale 5. Per giorni ci si è chiesti quanti e quali ex inquilini avrebbero partecipato alla finalissima e, a poche ore dalla dell'inizio della diretta, è stata una protagonista della settima edizione a fare chiarezza con un post su Instagram.

Sul profilo di Elenoire Ferruzzi, infatti, nel pomeriggio è apparso un messaggio che ha confermato la sua assenza in studio nell'ultima puntata: l'ex concorrente, però, ha fatto sapere che anche altri personaggi di spicco di questa stagione del reality-show non sono stati invitati ad assistere all'atto conclusivo del programma al quale hanno preso parte nei mesi scorsi.

Chi vedrà il Grande Fratello Vip da casa

"Viste le continue richieste, vi avviso che stasera non sarò presente alla finale", inizia così il messaggio col quale Elenoire ha confermato che non tutti gli ex concorrenti assisteranno all'elezione del vincitore dallo studio.

Ferruzzi, infatti, ha aggiunto: "Hanno deciso che tutti gli eliminati al televoto (quindi io e Giovanni Ciacci), gli squalificati e i ritirati dal gioco non potranno essere presenti".

Anche se non ha fatto nomi, pare abbastanza evidente che sia stata una scelta dei vertici Mediaset quella di non invitare alla finalissima quei vipponi che sono stati esclusi dalla competizione per motivi disciplinari o per un abbandono spontaneo (quindi non voluto dal pubblico a casa).

Gli unici ospiti dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, dunque, saranno i protagonisti che la gente ha eliminato non salvandoli dal televoto da settembre ad oggi.

Oriana e Nikita favorite al Grande Fratello Vip

Stando all'anticipazione che ha dato Elenoire sui social network, alla finalissima del Grande Fratello Vip non parteciperanno:

Marco Bellavia , Patrizia Rossetti e Luca Salatino in quanto ritirati dal gioco;

, e in quanto ritirati dal gioco; Ginevra Lamborghini , Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro perché squalificati;

, e perché squalificati; Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi perché non salvati dal pubblico.

Tutti gli altri concorrenti che sono usciti dalla casa in quanto eliminati, invece, saranno regolarmente in studio e assisteranno all'elezione del vincitore della settima edizione del reality Mediaset.

I sondaggi sostengono che a trionfare dovrebbe essere una tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon: la medaglia di bronzo, invece, dovrebbe andare a Edoardo Tavassi.

Poche possibilità di salire sul podio, invece, per Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ma anche per Milena Miconi e Alberto De Pisis che si giocano l'ultimo posto da finalista ancora a disposizione.

Lunedì 3 aprile, dunque, terminerà il GF Vip 7 ma i fan già sanno che da settembre Alfonso Signorini condurrà l'ottava stagione: il conduttore è stato confermato anche il prossimo anno, mentre dovrebbero lasciare la poltrona le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.