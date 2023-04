Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, verrà a galla la verità su Cumali. L'uomo in realtà non è il padre di Üzüm, ma solo un truffatore di nome Durmuş. Quando Saniye scoprirà la cosa andrà su tutte le furie e correrà in questura per confrontarsi con l'uomo: non sopporterà che abbia giocato con il cuore della piccola, visto che finalmente si era convinta di aver trovato il vero padre, che purtroppo invece è morto prematuramente in carcere.

La polizia è alla ricerca di Cumali

Uno scandalo sconvolgerà gli animi di Villa Yaman: il padre biologico di Üzüm, Cumali, ha rapito Adnan per consegnarlo a Ümit.

È stato proprio Adnan a smascherarlo: una volta liberato, Züleyha ha radunato di fronte alla villa tutti gli operai, per capire se il bambino potesse riconoscere il suo rapitore. In un attimo il piccolo ha puntato il dito contro Cumali, ma quest'ultimo ha fatto in tempo a scappare.

Durante i prossimi episodi la polizia si darà da fare per trovarlo: la famiglia Yaman vuole che paghi per quello che ha fatto. In poco tempo gli agenti riusciranno a rintracciarlo, ma per Züleyha e gli altri ci sarà una tanto non gradita sorpresa.

Cumali non è l'uomo che ha sempre dichiarato di essere

La polizia riuscirà a trovare Cumali, ma scopriranno che l'operaio in realtà non è quello che ha sempre voluto far credere.

Non è il padre di Üzüm, ma solamente un truffatore di nome Durmuş. Purtroppo il vero padre della bimba non c'è più ed è morto in prigione.

Üzüm sentirà il racconto dei poliziotti e ne rimarrà ferita. Andrà da Gaffur e gli confesserà che ora, oltre alla madre, non ha più nemmeno il padre. Saniye, venuta a conoscenza della cosa, sarà nera dalla rabbia.

Non permetterà a nessuno di far soffrire la sua bambina, così si recherà in questura per parlare con Durmuş.

L'incontro tra Saniye e Durmuş

Saniye non ha mai creduto alla buona fede di Durmuş e non l'è mai piaciuto il fatto che l'uomo stesse sempre vicino alla sua bimba. Stanca del suo atteggiamento ambiguo, Saniye ha anche rischiato di farlo fuori colpendolo con un bastonata alla testa.

Lui si è salvato, ma prossimamente Saniye avrà la prova della sua malafede, così andrà dritta in questura perché verrà a sapere che stanno portando Durmuş in prigione e vorrà dirgli due paroline. "Non hai rimpianti per aver giocato con il cuore di una povera bambina?", gli urlerà Saniye, che non riuscirà nemmeno a controllarsi visto che inizierà a picchiarlo con veemenza.

Lo rimprovererà per aver tradito la fiducia della sua Üzum, che tanto aveva creduto in lui. Saniye concluderà la sua vendetta augurando a Durmuş il peggio: "Sei un mascalzone e traditore. Vai all'inferno!".