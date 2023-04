Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore: la soap opera pomeridiana di Rai 1 va in onda anche questo giovedì 27 e venerdì 28 aprile e preannuncia nuovi colpi di scena.

In primis ci sarà spazio per le vicende legate alla vita sentimentale della giovane Gemma Zanatta, incinta e prossima a sposare Roberto, nonostante non sia lui il padre del bambino. Inoltre si tornerà a parlare anche delle vicende personali di Ezio Colombo, che tornerà a ripensare alla moglie Gloria, ormai lontana. Marco, invece, farà chiarezza sui suoi sentimenti. Il ragazzo comprenderà di essere ancora legato a Gemma.

Anticipazioni puntate del 27 e 28 aprile: Colombo prova nostalgia per la consorte

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore del 27 e del 28 aprile sarà dato spazio agli eventi legati al matrimonio di Gemma e Roberto, che si avvicina sempre più e per il quale fervono i preparativi.

A casa Colombo giungerà intanto il regalo per gli sposi da parte di Gloria Moreau. Ezio, dunque, nel vedere il dono della sua ormai ex moglie non riuscirà a non emozionarsi. I ricordi gli appariranno vicini e proverà non poca nostalgia nel pensare alla donna che ama.

Questo evento gli farà comprendere ancora di più di essere molto innamorato della moglie e non certo della sua attuale compagna. Ezio, del resto, non ha lasciato Veronica solamente per senso del dovere nei confronti della figlia di quest'ultima.

Il Paradiso, anticipazioni fino al 28/4: Marco si avvicina a Gemma

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 e il 28 aprile svelano importanti novità anche per quanto riguarda il personaggio di Marco.

Il ragazzo avrà modo di avvicinarsi a Gemma quando Roberto accetterà che il giovane Sant'Erasmo accompagni la giovane dal medico per una visita di controllo relativa alla gravidanza.

Landi sarà il primo a notare la sintonia venutasi a creare fra i due ex e non saprà come comportarsi.

Il giovane Sant'Erasmo intanto comprenderà di provare qualcosa per Gemma e deciderà di parlarne con sua cognata Matilde, in modo da ricevere dei consigli dalla donna. Dopo il confronto con lei, il giovane giornalista avrà modo di chiarirsi le idee e si renderà conto di essere realmente innamorato di Gemma. Benchè la ragazza sia prossima alle nozze con un altro, Sant'Erasmo ammetterà a sè stesso di essere ancora innamorato di lei [VIDEO] e prossimamente potrebbe parlarne anche a Gemma.