Un posto al sole su Rai 3 modifica la programmazione nel mese di maggio e, in particolare, nella prima settimana. Salta infatti la puntata di lunedì 1, che verrà recuperata nell'imperdibile doppietta di venerdì, quando Marina resterà spiazzata da una conversazione segreta tra Lara e Roberto, in viaggio per scoprire le motivazioni dei continui malesseri del povero Tommaso. Stando alle anticipazioni, dietro alla salute cagionevole del piccolo, si nasconde una verità tanti inimmaginabile quanto crudele. Chissà che, in occasione dell'ennesimo ricovero, Roberto venga finalmente a sapere che Tommy non è suo figlio.

Occhio anche a Franco e Angela, la cui frattura sembra essere ormai insanabile. Clara, invece, prenderà una decisione definitiva su Alberto che lo farà infuriare.

Un posto al sole maggio, cambia la messa in onda su Rai 3

In occasione della festa dei lavoratori, lunedì 1° maggio Un posto al sole non andrà in onda come di consueto nella fascia preserale di Rai 3. I fan di Upas dovranno aspettare il giorno seguente per scoprire che cosa accadrà agli amati abitanti di Palazzo Palladini.

La soap opera non verrà dunque trasmessa lunedì ma l'episodio verrà recuperato durante la settimana. Venerdì 5 maggio 2023 andrà infatti in onda una doppia puntata, davvero imperdibile. In essa, infatti, verranno a galla dei segreti che cambieranno completamente le trame.

Le nuove anticipazioni delle puntate di Un posto al sole

Nei prossimi episodi della soap saranno tante le sorprese e i colpi di scena. In primis, Roberto Ferri prenderà una decisione che potrebbe mandare all'aria il piano di Lara per incastrarlo servendosi del povero Tommy. Già, perché la salute del piccolo peggiorerà e Ferri vorrà vederci chiaro.

La perfida Martinelli pare abbia le ore contate.

Nel frattempo, Marina continuerà a sentirsi messa da parte e la situazione precipiterà dopo che avrà ascoltato una registrazione tra Roberto e Lara che non le lascerà dubbi. A proposito di segreti, anche Franco origlierà Angela mentre confida a Viola i malumori nei suoi confronti.

Un posto al sole, le trame di maggio 2023

Clara arriverà a una decisione definitiva su Alberto, che non perdonerà. La giovane, dopo aver parlato con Giulia, si trasferirà a casa dell'amica d'infanzia Rosa, che la accoglierà a braccia aperte. Palladini, furioso per essere rimasto solo, si precipiterà a Caffè Vulcano minacciando di rovinare chi ha diffuso il video che lo immortalava con Diana.

Guido dovrà per forza cedere alle pressioni di Mariella, furiosa per aver scoperto le foto con le turiste tedesche. Ornella, invece, passerà il testimone di primario a Luca.

Ricordiamo che le puntate di Un posto al sole possono essere riviste anche in replica dopo la messa in onda su Rai 3 accedendo al portale RaiPlay.