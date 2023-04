Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha farà un sogno molto speciale che avrà come protagonista il defunto Yilmaz. Sarà un sogno che le servirà a sentirsi libera di vivere la sua storia con Demir, infatti il suo ex fidanzato le darà la sua "benedizione" e la spingerà a viversi appieno la sua favola d'amore con il marito.

Yilmaz ha pensato a Züleyha fino all'ultimo secondo di vita

Durante le prossime puntate Züleyha vivrà alcuni mesi difficili a causa della perdita improvvisa di Yilmaz. Il ragazzo morirà a causa delle gravi conseguenze riportate in un incidente stradale.

A ogni modo la giovane riuscirà a riprendersi grazie all'aiuto di Demir, che le starà vicino. Tra loro nascerà anche un vero sentimento, che porterà Demir a chiederla in sposa per la seconda volta.

Nonostante ciò nel cuore della ragazza rimarrà sempre e solo Yilmaz, il suo unico vero amore. Anche quest'ultimo, poco prima di morire, ha chiesto a Demir di prendersi cura di Züleyha e dei bambini, e a quanto pare ha mantenuto la promessa.

Züleyha sogna Yilmaz: 'Non piangere più, ora hai Demir al tuo fianco'

Züleyha, però, avrà occasione di rivedere Yilmaz in un sogno. Come sempre sarà affascinante e si avvicinerà a lei per dirle: "Züleyha, io me ne vado". A quel punto la ragazza inizierà a piangere, la sua vita non potrà mai avere un senso senza Yilmaz, ma il ragazzo la consolerà: "Non piangere più, ora al tuo fianco c'è Demir e ti ama davvero.

Fai anche tu lo stesso: devi amare Demir".

Züleyha sarà sollevata dopo aver sentito queste parole da parte di Yilmaz, forse ha sempre temuto che il suo unico grande amore non avrebbe mai accettato questa nuova storia, ma a quanto pare con quel sogno è come se avesse avuto la sua benedizione.

Züleyha, Demir e il 'pericolo' di nome Ümit

Quando Züleyha si sveglierà si sentirà molto sollevata e racconterà a Sevda ciò che ha sognato. Yilmaz è proprio l'amore della sua vita: fino all'ultimo istante ha pensato al bene suo e del piccolo Adnan, e questa cosa la farà sentire veramente bene.

"Ora mi sento libera", saranno queste le parole che segneranno un nuovo capitolo della vita di Züleyha.

Sarà molto contenta di come le cose stiano procedendo con Demir. Il suo cambiamento ha portato una ventata di aria fresca nel loro rapporto e le cose non possono che migliorare.

I due, però, dovranno stare attenti a una minaccia che porta il nome di Ümit. Demir l'ha lasciata perché sa che non può darle un futuro felice, visto che ama Züleyha, e lei si merita tutta la serenità possibile. La giovane, però, farà di tutto per ostacolare il loro amore, e Züleyha e Demir si ritroveranno ad affrontare nuove e intense difficoltà.