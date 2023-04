Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda il 29 e 30 aprile su Canale5 alle ore 15:00 con un triplo appuntamento, Hatip cercherà di ingannare sua moglie, ma Naciye lo seguirà e si preparerà a smascherare una volta per tutte la sua inclinazione adultera. Nel frattempo, Sermin inviterà il suo ex marito Sabahattin a cena con la speranza di riconquistarlo, ma l'uomo gli confiderà che è prossimo al matrimonio con il procuratore di Cukurova, Julide. Successivamente, Yilmaz continuerà ad essere preoccupato per la salute di suo figlio Kerem, mentre a villa Yaman si festeggerà la nascita di Leyla celebrando il Mawlid.

Durante l'evento, scoppierà un incendio nel fienile della tenuta e il piccolo Adnan ne rimarrà coinvolto.

Hatip inganna Naciye che poi lo smaschera in Terra amara

Hatip ingannerà Naciye dicendole di dover, urgentemente, correre a prestare soccorso ad un amico che è in difficoltà. In realtà, però, l'uomo si recherà ad un festino licenzioso poco fuori Adana. Tuttavia, la moglie deciderà di seguirlo questa volta e vedere con i propri occhi cosa farà davvero. Dopodiché, la donna sarà pronta a smascherare una volta per tutte il marito accusandolo, di nuovo, di adulterio. Intanto, Sermin sarà decisa a riconquistare il suo ex marito Sabahattin e, per questo motivo, lo inviterà a cena a casa sua. Sarà così che la cugina di Demir apprenderà proprio dall'uomo che è prossimo al matrimonio con il procuratore Julide.

Yilmaz è preoccupato per la salute di suo figlio Kerem

Successivamente, le condizioni di salute del piccolo Kerem non sembreranno migliorare, tanto che suo padre Yilmaz sarà molto preoccupato per il suo stato di salute. Inoltre, la dottoressa Mujgan non vorrà che suo marito veda il loro figlio né tantomeno che lo tenga in braccio.

Tuttavia, l'uomo le ricorderà di essere il papà del bambino e non un estraneo al quale può negare di stargli accanto. Nel frattempo, nella tenuta Yaman si terrà la celebrazione del Mawlid, in occasione della nascita di Leyla. Però, alla festa, si presenterà anche Sermin che non era stata invitata.

Sermin salva la vita di Adnan rimasto coinvolto in un incendio

Durante la serata di festeggiamento scoppierà un incendio al fienile e Sermin, che poco prima aveva visto il piccolo Adnan recarsi nelle stalle da solo, deciderà di rischiare anche la sua vita per tentare di portarlo in salvo. Nel contempo, Zuleyha si metterà alla ricerca di suo figlio che non riuscirà a trovare per tutta la tenuta e quando scoprirà che è rimasto coinvolto nell'incendio vorrà salvarlo, ma Demir non le consentirà di gettarsi tra le fiamme per mettere al sicuro suo figlio.