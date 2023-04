Una delle anticipazioni più spiazzanti che sono trapelate sulla registrazione di Amici del 27 aprile, riguarda una delle allievi più amate dal pubblico. Chi era in studio giovedì scorso, infatti, ha raccontato che Isobel non ha trattenuto le lacrime quando si è resa conto di avere un dolore al braccio. Maria De Filippi si è accorta del malessere dalla giovane e l'ha invitata a raggiungere un fisioterapista per degli accertamenti: dopo 20 minuti d'assenza, la ragazza è rientrata e i compagni l'hanno consolata.

Aggiornamenti sulla protagonista di Amici

Uno spoiler del 7° serale di Amici fa sapere che Isobel si è fatta male ad un braccio e per più di un quarto d'ora si è assentata dalla registrazione che era in corso in studio. La danzatrice di origini australiane si è infortunata al termine della seconda manche della serata, quando si è esibita davanti alla giuria per stabilire chi tra lei ed Aaron sarebbe andato al ballottaggio.

La commissione esterna ha salvato la ballerina ma, mentre agli Elios si parlava d'altro, la presentatrice si è accorta che non stava bene e le ha permesso di uscire.

Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa in tv sabato 29 aprile, dunque, fanno sapere che Isobel è stata fuori per circa 20 minuti, il tempo necessario affinché un fisioterapista la controllasse e cercasse di capire l'entità e la gravità del dolore che stava provando.

Fan di Amici col fiato sospeso

Il pubblico che il 27 aprile ha assistito alla registrazione di Amici dal vivo, racconta che Isobel è rientrata mentre si svolgeva la terza manche. Maria De Filippi non ha fatto più alcun accenno al problema fisico che ha costretto la ballerina ad assentarsi dalle riprese per circa 20 minuti, quindi non si sa ancora se si è trattato di un qualcosa di poco conto oppure no.

Gli altri allievi si sono subito avvicinati all'australiana per chiederle come stesse dopo l'incontro col fisioterapista, tutti preoccupati per lei e per il suo futuro nel programma di Canale 5.

I fan del talent-show, infatti, per un bel po' di ore sono rimasti con il fiato sospeso leggendo che Isobel si era fatta male e che aveva lasciato gli Elios in lacrime; qualcuno ha temuto per un possibile addio "obbligato" della ragazza alla scuola, ma tutto sembra essere rientrato quando lei ha ripreso posto nella squadra Zerbi-Celentano.

Chi rischia il posto ad Amici

Un'altra importante anticipazioni della 7^ puntata di Amici riguarda l'eliminato della serata, ovvero l'allievo che sicuramente non parteciperà alla semifinale della prossima settimana.

Al termine delle tre manche, la giuria ha stabilito che a rischiare erano: Cricca, Aaron e Maddalena.

Senza che i tre si esibissero un'altra volta (Maria ha spiegato che i giudici conoscono bene i talenti, quindi non serve a molto rivederli sul palco), ad essere salvata immediatamente è stata la ballerina del team Cuccarini-Emanuel Lo.

Ad abbandonare la gara a pochi passi dalla finale, dunque, è stato un cantante: il suo nome è stato svelato dalla conduttrice in casetta a fine registrazione, mentre i fan lo scopriranno guardando il serale domani sera su Canale 5.

Chi sarà l'eliminato tra Cricca e Aaron?

Anche in questo appuntamento non sono mancati i momenti di tensione: Alessandra Celentano ha battibeccato con Emanuel sulla versatilità di Maddalena, ma anche con Malgioglio sui soliti argomenti. Cristiano, inoltre, ha suggerito a Wax di non rimanerci troppo male per le critiche che riceve dalla stampa, anzi di ascoltarle per migliorare.

Arisa si è schierata con l'allievo dicendo che i giornalisti sono troppo duri con lui, ma poi ha gioito quando l'ha visto arrivare in semifinale con il compagno di squadra Mattia.