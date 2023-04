Attimi di paura continuano a movimentare le vicende della soap opera turca Terra Amara. Le anticipazioni delle prossime puntate in programmazione su Canale 5, raccontano che Behice Hekimoğlu approfitterà del ricovero di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) in ospedale per ucciderla. La nuova antagonista della telenovela tenterà di iniettare un medicinale mortale alla moglie di Demir Yaman (Murat Ünalmış), dopo aver ascoltato uno sfogo della nipote Müjgan.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha viene ricoverata in ospedale, Hatip accusa Demir

Nei nuovi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, la protagonista Zuleyha verrà arrestata dopo aver ferito gravemente il marito Demir al petto.

La fanciulla attenterà alla vita di Yaman per averla separata dai figli Adnan e Leyla con l’accusa di averlo tradito con Yilmaz (Uğur Güneş). Demir dopo un mese in ospedale si riprenderà, e peggiorerà la situazione della consorte: in particolare il ricco imprenditore alla prima udienza farà credere che Zuleyha abbia tentato di ucciderlo per viversi la relazione con Akkaya in serenità.

Successivamente Zuleyha verrà ricoverata d’urgenza in ospedale dopo essersi sentita male in carcere. Il malessere di Zuleyha verrà attribuito a sintomi di avvelenamento, quindi i sospetti degli inquirenti si concentreranno su Demir: a puntare il dito contro quest’ultimo sarà Hatip Tellidere che insinuerà che soltanto lui potrebbe desiderare la morte di Altun.

Mujgan assalita dai sensi di colpa, Altun impedisce a Behice di ucciderla

Dopo che Yaman negherà il suo coinvolgimento con il malore di Zuleyha, anche le altre detenute cominceranno a stare male per aver utilizzato una pentola di rame. Intanto Mujgan non nasconderà i suoi sensi di colpa alla zia Behice per il fatto di augurare a Zuleyha di passare a miglior vita.

Inoltre la dottoressa Hekimoğlu si ingelosirà nell’istante in cui vedrà il marito Yilmaz al capezzale di Altun.

A questo punto Behice deciderà di mettere fine all’esistenza di Zuleyha travestendosi da infermiera: la donna dopo aver allontanato le guardie della camera di Altun sarà in procinto di iniettarle un siero mortale.

Per fortuna Zuleyha riaprirà gli occhi riuscendo a impedire a Behice di ucciderla: purtroppo nessuno crederà alla versione di Altun, quando accuserà la zia di Mujgan di tentato omicidio. A seguito della fuga di Behice, i medici somministreranno dei calmanti a Zuleyha con la convinzione che abbia avuto un incubo. Quest’ultima non mollerà affatto la presa, dato che continuerà a raccontare ciò che le è accaduto anche al pubblico ministero Jülide.