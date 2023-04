Nicole finisce al centro della bufera e delle polemiche a Uomini e donne. La nuova tronista si è ritrovata travolta dalle critiche dopo che, in una delle ultime puntate trasmesse in tv, Nicole è stata beccata mentre scambiava un bigliettino segreto con il suo corteggiatore Andrea.

La scena è stata prontamente condannata in studio, dato che Nicole ha infranto le regole della trasmissione e adesso non si esclude che la padrona di casa possa prendere dei provvedimenti in merito.

Nicole al centro di accese polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, Nicole è stata beccata mentre riceveva un bigliettino segreto da parte del suo corteggiatore Andrea, col quale si è venuto a creare un feeling speciale.

La tronista, però, ha scelto di non dire nulla alla redazione di Uomini e donne e in tal modo ha infranto le regole della trasmissione.

Un gesto che non è piaciuto per niente agli spettatori e neppure ai due opinionisti: in particolar modo Gianni Sperti, è stato molto duro nei confronti di Nicole e l'ha duramente bacchettata e condannata.

Ma cosa succederà adesso nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne? Tenendo conto che la tronista ha infranto le regole della trasmissione Mediaset, non si esclude che Maria De Filippi possa scegliere di intervenire in prima persona.

Maria De Filippi potrebbe cacciare via Nicole da Uomini e donne

Il sospetto, infatti, è che la conduttrice possa prendere dei provvedimenti nei confronti della tronista e valutare anche la possibilità di cacciarla via dal cast di Uomini e donne.

Del resto, in passato, quando ci furono casi di tronisti che infransero le regole della trasmissione, la conduttrice non si fece problemi a mandarli via.

Intanto, dopo le ultime puntate di Uomini e donne, i commenti dei fan della trasmissione nei confronti di Nicole sono stati a dir poco negativi.

In moltissimi hanno puntato il dito contro la tronista, tanto da definirla come la "peggior tronista" di sempre nella storia della trasmissione di Maria De Filippi.

I fan di Uomini e donne sbottano contro Nicole: 'Viscida'

"Nicole ha dimostrato di essere viscida e cattiva", ha scritto un fan bocciando categoricamente il modo di fare della giovane tronista.

"Nicole si è presentata come una principessa ma non lo è affatto. Ha doppie facce e lo ha dimostrato chiaramente con la questione del bigliettino.

Fa bene Maria a cacciarla via", ha sentenziato un altro commentatore del talk show pomeridiano di Canale 5.

"Nicole provoca e basta, il suo percorso è tra i più brutti di questa edizione. Spero che Maria intervenga per davvero e la mandi a casa definitivamente", ha scritto ancora un altro fan della trasmissione.