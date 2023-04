Le puntate di Terra Amara che andranno in onda a breve su Canale 5 metteranno al centro dell'attenzione l'arresto di Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, vessata dai gesti di Demir, Altun arriverà a sparare al marito e per lei ovviamente si apriranno le porte del carcere. Ma oltre a contare sull'inaspettato aiuto di Julide, Zuleyha riceverà la visita di Hunkar che le prometterà di stare dalla sua parte. A dimostrazione di ciò le permetterà anche di vedere i suoi figli.

L'ira di Demir contro la moglie

Proseguono le anticipazioni di Terra amara e si concentrano su Zuleyha.

Seguendo la storyline della serie turca, la dinamica in questione prenderà il via dal momento in cui Mujgan provocherà l'ira di Demir nei confronti della moglie inviandogli il video fatto in segreto di Zuleyha e Yilmaz abbracciati. Anche se non ucciderà Altun, Yaman la caccerà di casa, impedendole di vedere i suoi bambini. Dopo aver lottato per riabbracciare Adnan e Leyla, quindi Zuleyha si renderà conto di essere stata isolata visto che Demir imporrà a tutti di considerarla come morta.

In preda allo sfinimento, Zuleyha tenterà di darsi fuoco ma verrà salvata appena in tempo da Fekeli, che la ospiterà in casa sua. Ben presto Altun verrà raggiunta da Mujgan, che informata dell'arrivo della donna dalla zia Behice desisterà dalla sua idea malsana di fuggire per l'America con il piccolo Kerem Alì.

Qui le due arriveranno allo scontro e Zuleyha deciderà di fuggire portando con sé la pistola di Fekeli.

Hunkar chiede perdono alla nuora

Giunta alla villa, Zuleyha punterà la pistola contro Demir dopo una discussione in cui l'uomo le dirà di non essere degna di essere chiamata mamma, lei sparerà. Quindi, mentre Altun finirà in carcere, per Demir si renderà necessaria un'operazione per salvargli la vita.

In carcere, anche se dovrà subire le vessazioni delle altre detenute, Zuleyha troverà l'appoggio di Julide. Quest'ultima colpita da tutto il dolore che Altun ha dovuto subire, cercherà di alleggerire la sua posizione durante il processo ma lei dovrà restare in carcere.

Qui Zuleyha riceverà la visita di Hunkar: inaspettatamente quest'ultima, in ansia per la salute del figlio ancora in pericolo, si scuserà con la nuora per non aver fermato le cattiverie del figlio e le prometterà di offrirle il loro migliore avvocato. Inoltre, la suocera prometterà a Altun di vedere i suoi bimbi che verranno condotti in visita da lei il giorno stesso: l'incontro tra madre e figli sarà molto commovente.