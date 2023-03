Le puntate di Terra Amara che verranno trasmesse su Canale 5 vedranno l'integerrimo Pubblico Ministero Julide intervenire a favore di Zuleyha durante il processo che la vedrà imputata per il tentato omicidio di Demir. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Altun, esasperata dall'atteggiamento del marito che le impedirà di vedere i figli e dopo l'ennesima discussione con Mujgan, ruberà la pistola di Fekeli e sparerà a Yaman.

Le vessazioni subite dalla protagonista non passeranno inosservate a Julide che proverà a far passare il suo gesto per legittima difesa.

L'esasperazione di Altun

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sull'inaspettato gesto che Julide compirà nei confronti di Zuleyha. Ripercorrendo i momenti che porteranno al processo che vedrà imputata la Altun, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Demir accecato dalla gelosia in seguito alla visione del video fatto da Mujgan che vede Zuleyha e Yilmaz abbracciati, caccerà di casa la moglie negandole di vedere i suoi figli. Inizialmente, la donna proverà a lottare ma verrà isolata dal dispotico Yaman che renderà la vita impossibile a tutti coloro che le tenderanno una mano.

Esasperata, Zuleyha tenterà di compiere un gesto estremo dandosi fuoco nel centro del paese di Adana.

Prima che avvenga il peggio interverrà Fekeli che darà ospitalità ad Altun presso la sua abitazione. La presenza donna indispettirà Behice la quale sarà convita che in questo modo Yilmaz si legherà ancora di più alla sua ex. Per questo la zia avvertirà Mujgan la quale nel frattempo desisterà dalla sua folle idea di scappare per gli Stati Uniti d'America con suo figlio.

Julide dalla parte di Zuleyha

Mujgan rientrerà di fretta e furia presso la casa di Fekeli e qui comincerà l'ennesima discussione con Zuleyha che verrà accusata dalla dottoressa di aver organizzato un piano per potersi ritrovare alla fine presso lo stesso tetto di Yilmaz. Stanca e provata da tutta la situazione, Zuleyha scapperà dalla casa di Fekeli portandosi via la pistola dell'uomo.

A questo punto si dirigerà alla villa e minaccerà Demir di sparare. A nulla varranno i tentativi dei presenti che la inviteranno a deporre l'arma. Zuleyha, infatti, sparerà contro il marito non appena questi la insulterà dicendole di non essere degna di essere chiamata madre.

Mentre Demir verrà portato in ospedale dove verrà sottoposto ad un'operazione d'urgenza, per Zuleyha si apriranno le porte del carcere ma Julide resterà colpito nell'apprendere tutto il male che la donna ha dovuto subire per cui si schiererà dalla sua parte. In sede processuale, il Pubblico Ministero tenterà di far credere che il gesto di Zuleyha è avvenuto solo per legittima difesa ma purtroppo il giudice deciderà che in attesa di accertare tutti i fatti, Zuleyha dovrà restare in carcere. Come farà la donna a uscire dalla delicata questione? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.