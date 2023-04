Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio ancora una volta per le vicende di Gemma Galgani, dato che la dama torinese si sarà al centro dell'attenzione e delle dinamiche in studio.

I colpi di scena non mancheranno: Gemma si ritroverà a essere accusata di essere una donna "affamata" e, a quel punto, perderà le staffe e il controllo della situazione, scagliandosi duramente contro la dama Paola.

Gemma accusata di essere 'affamata': anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste nel corso del mese di aprile rivelano che la dama torinese si ritroverà ancora una volta al centro dell'attenzione e della ribalta in studio.

Il motivo? Gemma sarà protagonista di un accesissimo e infuocato "faccia a faccia" con la dama Paola.

Tra le due dame del trono over voleranno parole grosse nello studio del talk show, soprattutto dopo che Paola accuserà la sua rivale di essere una donna "affamata".

Gemma perde le staffe e va fuori controllo: anticipazioni Uomini e donne over

Parole che, questa volta, porteranno Gemma a perdere le staffe e ad andare fuori controllo: le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione rivelano che, a quel punto, la dama torinese si alzerà dalla sua postazione e s dirigerà con tono polemico verso la sua accusatrice.

Uno scontro che non passerà inosservato nel corso delle prossime puntate di questa edizione del talk show Mediaset.

E poi ancora, nel corso delle prossime nuove puntate di Uomini e donne, ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo cavaliere in studio che chiederà di poter conoscere meglio la dama torinese.

Si chiama Giuseppe, è un suo coetaneo e viene da Anzio.

A quanto pare non sarebbe proprio il tipo ideale della dama torinese che, tuttavia, deciderà comunque di tenerlo in studio e quindi approfondire la frequentazione per cercare di capire se può nascere un feeling oppure no.

Silenzio su Armando Incarnato: anticipazioni Uomini e donne

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, invece, non ci sono state delle novità legate al percorso sentimentale di Armando: il cavaliere napoletano, pur essendo presente in studio, non è stato protagonista di nuovi spazi e momenti in studio che lo hanno coinvolto in prima persona.

Tuttavia, anche nel corso delle riprese di questa settimana, Armando "ha messo becco" nelle vicende degli altri protagonisti del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, che si conferma anche questa settimana leader degli ascolti in daytime.

Il successo di Uomini e donne e Maria De Filippi nella fascia del pomeriggio

La media ascolti della trasmissione continua a sfiorare la soglia dei tre milioni di fedelissimi al giorno: numeri da record per Uomini e donne che, in daytime, arriva a toccare anche il 45% di share sul pubblico giovane.

Dati auditel che, tutti i giorni, da settembre ad oggi, hanno permesso alla De Filippi di vincere ampiamente la gara ascolti contro il diretto competitor in onda su Rai 1.

Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone, ha dovuto arrendersi allo strapotere del talk show dei sentimenti di Canale 5, fermandosi a una media di ascolti che si aggira sul 13-15% al giorno, contro il 26-30% registrato dalla concorrenza.