Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della 3^ stagione della soap Terra amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir si avvicinerà sempre di più alla dottoressa Umit, mentre Zuleyha e Sevda si recheranno a Istanbul per scoprire qualcosa in più sul passato di Adnan Yaman.

Demir rivela a Umit di voler stare con lei

L'ex sarta, dopo la morte di Yilmaz, si legherà particolarmente al marito, ignara che lui, invece, abbia iniziato una relazione clandestina con un'altra donna. L'imprenditore, infatti, si è innamorato di Umit, la dottoressa giunta a Cukurova e, inizialmente, legata a Fikret.

I due si vedranno di nascosto, ma dopo l'avvertimento di Sevda, che chiederà alla dottoressa di stare lontana dal figlio di Hunkar, la ragazza proverà a fare un passo indietro. Demir non glielo permetterà e, approfittando dell'assenza della moglie, affitterà una casa per trascorrere del tempo da solo con l'amante. Umit temerà che, in fondo, l'impresario sia innamorato della moglie e che prima o poi decida di chiudere la loro relazione per esserle fedele. Yaman, però, vorrà essere chiaro con lei, e le dirà che, in realtà, tra lui e Zuleyha è stato sempre un amore a senso unico, in quanto lei non lo ha mai amato. A tal proposito, la rassicurerà dicendole di voler chiedere il divorzio dalla consorte per poter stare liberamente insieme a lei.

Zuleyha scopre che Demir potrebbe avere un fratellastro

Nel frattempo Zuleyha e Sevda si recheranno a casa della moglie dell'ex maggiordomo di Adnan Yaman. Le due donne vorranno capire una volta per tutte chi si nasconde dietro tutte le lettere recapitate a Demir e in cui si lascia intendere che l'imprenditore abbia un fratellastro.

In un primo momento la donna sembrerà restia a parlare e ogni cosa che racconterà non la darà mai per certa, ma durante la conversazione emergerà che l'ex marito di di Hunkar potrebbe avere avuto un figlio da una delle sue fugaci relazioni extraconiugali. La signora non dirà altro, ma sia Zuleyha che Sevda rimarranno spiazzate dal racconto.

In particolare l'ex amante di Adnan soffrirà all'idea che l'uomo che ha sempre amato possa aver avuto altre relazioni. Zuleyha, però, proverà a rassicurarla dicendole che Adnan ha sempre amato solo lei.

Fikret si dichiara a Mujgan

Infine Fikret, dopo aver avuto un'accesa discussione con lo zio, si ritroverà a parlare con Mujgan e non riuscirà a non dirle che si è innamorato di lei. Il giovane, però, sapendo quanto abbia sofferto e, consapevole della vendetta che vuole attuare nei confronti di Demir, le dirà di non essere la persona adatta per lei, in quanto con lui non vivrebbe serena come, invece, merita.