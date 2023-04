La registrazione di U&D dell'1/04 sta facendo discutere soprattutto per la scelta di Lavinia: dopo più di sei mesi, infatti, la tronista si è fidanzata con Alessio Corvino, confermando il pensiero che il pubblico ha sempre avuto sulle sue preferenze. Le anticipazioni che sono trapelate sulle riprese di sabato scorso, però, riguardano anche alcuni protagonisti del Trono Over: Gemma non ha conosciuto nessuno dopo l'addio di Silvio, ma ci ha pensato Tina a darle spazio battibeccando con la gente che la applaudiva.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Gli spoiler delle riprese di U&D del 1° aprile stanno circolando da qualche ora e sul web ancora se ne parla: chi ha assistito alla prima registrazione settimanale del dating-show (oggi, domenica 2, Maria De Filippi ne condurrà un'altra), ha raccontato che Gemma non è stata protagonista come al solito.

Silvio non era in studio, quindi ha confermato alla redazione e al pubblico la sua intenzione di non partecipare più al programma: dopo aver capito che Galgani non ricambiava il suo stesso sentimento, il cavaliere ha detto addio al Trono Over ed è tornato alla sua vita.

Sabato scorso, dunque, la torinese è finita al centro dell'attenzione esclusivamente per un siparietto che ha messo su Tina: quando si è accorta che il pubblico applaudiva più la dama che lei, Cipollari ha perso le staffe e si è rifugiata dietro le quinte per un po' di tempo.

Per il momento, dunque, per Gemma non c'è una nuova conoscenza all'orizzonte dopo la rottura con Venturato.

Gianni Sperti contro i senior di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 1° aprile, riguardano anche le tante discussioni che ci sono state in studio tra i protagonisti del Trono Over e gli opinionisti.

Silvia, ad esempio, ha attirato l'attenzione di molti interrompendo la conoscenza con un signore solo perché ha perso il lavoro: Gianni accusato la dama di essere stata poco delicata, e tra i due è nato un lungo litigio che Maria De Filippi ha fatto fatica a placare.

Anche Riccardo è stato criticato da Sperti e da Tina Cipollari: il pugliese ha mandato a casa Valentina una settimana dopo averla incontrata per la prima volta, e questo ha spinto tanti a dirgli che non gli è mai piaciuta e che non avrebbe dovuto trattenerla al primo incontro.

Scintille tra Nicole e il corteggiatore di U&D

Gli spoiler di U&D dell'1 aprile, però, riguardano anche i ragazzi del Trono Classico: Nicole ha discusso in esterna con Andrea (invitandolo a non tornare se era davvero così arrabbiato per il bacio che ha dato a Carlo), ma il corteggiatore era in studio e Gianni l'ha attaccato.

Lavinia, invece, ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione: la tronista ha commentato le ultime esterne che ha fatto con i suoi spasimanti, dopodiché si è preparata a comunicare a tutti la sua decisione finale.

La bella Mauro ha detto a Campoli che non è lui la persona con la quale vorrebbe fare coppia lontano dai riflettori; lui l'ha abbracciata ed è uscito di scena tra gli applausi dei presenti.

La studentessa romana ha scelto Alessio Corvino con parole emozionanti: il giovane ha risposto di sì e ha ballato con la neo fidanzata sulle note del brano "Your Song" e sotto la cascata di petali rossi.

Ad assistere all'ultima apparizione di Lavinia nel dating-show, sono stati sia alcuni suoi parenti che i neo piccioncini Federico e Carola; Nicotera si è anche commosso quando ha visto l'amica coronare il suo sogno di trovare l'amore in tv.

Di Luca Daffrè, invece, ieri non si è parlato ma è molto probabile che Maria gli dedichi spazio nella registrazione di domenica 2 aprile.